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尊郭變成打郭？藍營整合恐愈弄愈僵

記者 劉宛琳
郭台銘未來動向備受關注。(本報資料照片)
郭台銘未來動向備受關注。(本報資料照片)

國民黨秘書長黃健庭自爆曾與鴻海創辦人郭台銘談不分區立委B計畫，遭郭辦否認，此事陷入羅生門。知情人士表示，這是尊郭，不是打郭；而黃雖證實有B計畫，但也強調他在內部沒有講郭有允諾列不分區。據了解，郭台銘沒有拒絕也沒有接受黃的提案，只有笑而不答，因此郭辦才強調沒有檯面下的私相授受。

知情人士表示，當初是黃健庭主動找郭台銘談，郭台銘有問黃，是黃的意思？還是黨主席朱立倫的意思？但從未正面回應黃健庭，意思就是沒有拒絕但也沒有接受。據了解，黃健庭事後有向朱立倫報告，朱也認同，因此一直到4月下旬，朱與郭見面時都有提到此計畫。

知情人士表示，郭台銘一心只想解決兩岸和平的問題，這是總統的職權，郭私下多次表示「我從未考慮過總統以外的職位」，所以不可能答應當國民黨不分區第一名甚至立法院長，郭甚至連副總統都不會要，何況是不分區？郭台銘的政治字典裡只有總統兩字；郭不是政治精算師，盤算其他位子。

相關人士表示，黃證實的B計畫是3月的事，郭台銘一直在走自己的路，甚至已不排除獨立參選，這項計畫還存在嗎？另外，國民黨評估自己拿幾席立委，有把握取得國會議長的寶座嗎？

不過，對於郭辦說郭沒有答應，國民黨中央人士私下表示，都已經談到列不分區第幾名，有無答應，各自解讀；重點是，「沒答應」等於有說「不答應」嗎？

至於明天中常會，據了解，已有中常委連署準備提案，要求黨中央應落實總統提名三階段整合的承諾，用意是要中止全代會處理總統提名案，讓提名暫緩，藉此「卡侯」。但黨中央強調，三階段整合當然要全代會通過總統候選人提名案後再與非綠聯盟整合，不可能中止提名案，全代會將是最後對決戰場。

黨內人士指出，名列不分區第一、選國會議長，確是整合郭台銘的一種方法，而且郭之前沒有把話說死，但整合至今漸告無望，B計畫被拋出，郭辦翻臉，想再成事恐也難，尊郭最後是否真演變成打郭，才是接下來值得關注的變化。

7月23日全代會的黨代表會前提案已截止收件，共有6件連署提案，包括大選監票、立法院成立次團、候選人當選應履行政見等，沒有與總統提名案有關提案，挺侯、挺郭的對決，要到全代會當天臨時提案見真章。

郭台銘 國民黨 鴻海

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