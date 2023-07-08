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台南市前議長郭信良涉索賄千萬 收押禁見

記者邵心杰、吳淑玲／台南8日電
台南市前議長郭信良索賄千萬台幣遭搜索約談，7日被檢方依貪汙罪向法院聲押禁見獲准。圖為郭自行搭車前往南檢應訊。(記者林伯驊／攝影)
台南市前議長郭信良索賄千萬台幣遭搜索約談，7日被檢方依貪汙罪向法院聲押禁見獲准。圖為郭自行搭車前往南檢應訊。(記者林伯驊／攝影)

台南市前議長、現任議員郭信良遭檢舉，指在安南區佃西自辦重畫區案中向業者藉勢藉端索賄1000餘萬元台幣，前天被台南地檢署搜索約談到案，檢察官漏夜訊問後，認為郭信良及白手套高進見涉犯貪汙重罪，且有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；地方聞人蔡連博獲檢方30萬元（台幣，下同，約1萬美元）交保，業者廖堅志等人請回。

裁定指出，郭信良、高進見雖否認犯罪，但辯詞與證物不相符，又無法提出合理解釋，依據同案共犯的部分供述、監聽譯文等事證，足認二人有藉勢藉端勒索財物，或是執行職務收受賄賂，有畏罪卸責情事。

檢方指出，台南地檢署檢察長鍾和憲之前擔任橋頭地檢署檢察長期間，當時調查局高雄市調查處掌握情資，指「力程工程顧問公司」辦理多起市地重畫案，疑利用虛增人頭地主方式，涉嫌詐欺等違法行為，報請橋檢指揮偵辦。

橋檢今年5月3日指揮高雄處執行該弊案，力程公司人頭負責人廖堅志以500萬元交保，檢調過濾搜扣資料，意外發現1張千萬本票，衍生郭信良收賄案外案。

據調查，原來力程工程公司有間「關係企業」在台南，名稱叫做「立程顧問公司」，事實上兩家公司幕後都是同一負責人，只有公司名稱不同，主要業務也是重畫案，在台南有雄厚政治實力的郭信良見有利可圖，藉勢藉端向立程人頭廖堅志索賄一千餘萬元。

台南安南區10年前開始進行佃西自辦市地重畫區，在重畫會上居民意見不一、需求不一，向里長高進見反映後，高進見夥同居民找到時任議長郭信良協商，郭信良在業者和市府間扮演「居間仲裁」角色，從中索取不法利益。

原本高進見開出購買免稅土地作為斡旋條件，最後無疾而終，後來由郭信良出面向業者開口「借貸」上千萬元，甚至開本票給業者「自保」，業者原想默付掉這筆千萬元「公關費」了事，沒想到被郭信良開本票的動作嚇了一跳，最後果然爆發行收賄弊案。

據了解，檢調是在高雄力程公司搜索找到該本票，但郭信良應訊時供稱是借貸關係，否認有收賄。由於郭信良及相關涉案人犯罪地多在台南，鍾和憲與橋檢檢察長張春暉協調後，由高雄市調處另行報請指揮偵辦。

專案小組經過連月蒐證並分析扣案資料，前天搜索約談郭信良、高進見等15人到案，橋檢也派人到場協助。

台南市議會國民黨團書記長蔡育輝表示，郭信良涉案情節尚不清楚，但藉勢索賄或施壓公務人員，侵犯法意的程度，都不會比正副議長賄選牽涉到黑金、暴力及對價關係嚴重，正副議長賄選都沒羈押，郭信良這次羈押是否會令人感到法院裁定有政治打壓的嫌疑。

台南市議會民進黨團發言人李宗翰說，尊重司法調查，郭信良前議長涉案係因台南市合併前的自辦重劃案，其中涉及廠商金錢關係及虛構人頭等問題涉及貪汙治罪條例，另有涉入本案遭到調查的犯嫌已經認罪。

國民黨 民進黨 檢察官

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