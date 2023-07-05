新聞評論／恢復4月役期 侯友宜得提出強大的理論架構

新北市長侯友宜接受趙少康訪問，談到兵役問題時表示，如果他當選總統，一定確保讓兩岸穩定和平，恢復四個月的兵役役期。圖為兩人日前同框。(記者許正宏／攝影)

代表國民黨 參選總統的新北市長侯友宜 ，日前接受趙少康在TVBS電視台訪問，談到兵役問題時表示，如果當選總統，一定確保讓兩岸穩定和平，恢復四個月的兵役役期。

由於侯友宜終於表態支持「合乎中華民國 憲法的九二共識」，兵役發言相對被壓過，稍後才蔚為熱議話題。綠營紛紛開罵，其中自然免不了罐頭式的口水。然而立委羅致政的質疑，却是真正命中痛點：侯友宜接下來訪美之行，必成為美方的考題。

蔡英文起家乃至即位至今，極力訴諸世代落差，拉攏討好年輕選票。儘管如此，仍然要在2022年九合一大選慘敗之後，宣布兵役延長政策。其關鍵自然是，兩岸軍事對比上的嚴峻局面，更明顯而直接的壓力來自於華府，逼迫台灣必須展現防衛決心。除了兵役延長，其他諸如強化後備動員等，無不看到美方的影響。

國安政策被外國左右，不是多光彩的事，但也無人能否認，這就是國際現實。藍營自然不像綠營標榜反中仇中兼擁抱美國，但是否代表在他們的國安戰略中，已經可以不用理會美國？目前除了少數急統人士，恐怕沒人敢如此主張。

因此，軍事問題的敏感度，絲毫不下於兩岸政策、核電存廢等。先前過度慎言的侯友宜，如今似乎過度大鳴大放。恢復四個月兵役的主張，比國民黨中央、智庫與多數黨籍立委所言更激進。侯在上節目受訪之前，是否曾與黨內同志有過充分交流？是否已有一套經得起外界挑戰的理論架構？還是迎合主持人、相當然爾的直接回答？

更深層問題是：因為歷史因素，藍營與國軍的關係遠比綠營更密切，不少意見領袖習慣認為，自己對軍事再熟稔不過，隨意就可用本身或父兄輩的軍旅經驗，來涵括當下的國防政策問題，結果往往輕率發言，授人以柄。同樣道理，耄耋之年的老將軍發表牢騷，對於中共或綠營，都大有趁機吹捧或抹紅的價值。至於老將軍已經退伍幾年，對現代國軍的軟硬體已經脫節多久，也就毫不重要了。

另一方面，過去長期與軍方隔閡的綠營，近年開始積極經營國防議題。尤其2016年之後仗著執政機會，國安會精心安排蔡總統到各營區進行「軍心工程」，加上對現役與退伍軍人實施明顯的差別待遇，確實在年輕一輩官兵心目中，打下不錯的印象基礎。許多過去動輒對國軍質疑與批評的綠營民代或名嘴，也搖身一變，儼然成為國軍最大護法。

平心而論，以綠營主張對大陸強硬的立場，其對國防與軍事，理應要比藍營付出更多的重視與認同。然而過去七年來許多例子證明，平常開口閉口挺國軍的泛綠意見領袖們，許多人骨子裡還是存在，長年累月養成的仇視或輕視軍人因子，一不小心就會外顯。

更嚴重的是：因為綠營建構的世界觀，預設「萬惡中國必亡」前提，所以從大戰略到建軍政策，都不能與這種「神學」相悖。然而對岸敵人近年確實愈來愈強，兩岸軍力落差確實愈來愈大，而且「邪惡帝國」一時半刻，還看不到垮台跡象，只好努力營造氣氛，對內宣傳全世界都在反中挺台，即使戰爭爆發也沒啥好怕，因為各國都必然會拔刀相助，必定可以戳破對岸的紙老虎。一旦有國外政要發表類似主張，不管其中多少是禮貌性場面話，不管對方在本國的形象如何，立刻都有如鴻鵠之至，奉若瑰寶。

這種心態的最近例子，是立委趙天麟近日應邀前往美國各地「2023台灣人夏令會」，演講「和平保台的軍事與經濟戰略解析」，他提出要讓共軍「出不了港、渡不了海、上不了岸、佔領不了台灣」的四大戰略，並且表示：只要台灣有事，就是全球有事，「台海有難，萬邦來救」。台下獨派僑胞必然為之大慰，但這種話有多少含金量，不言可喻。

總之，台灣做為全球潛在火藥庫之一，面臨險峻的安全情勢，朝野陣營對於死生存亡的大問題，抱持的態度却常流於故步自封，或者充斥一廂情願；甚至乍看立場南轅北轍，彼此的故步自封與一廂情願却攪成一團。要討論中華民國（或台灣）的安全議題，都難謂是健康的態度。