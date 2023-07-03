搶攻醫界選票 侯賴柯人脈大比拚

民進黨總統參選人賴清德 及民眾黨總統參選人柯文哲都是醫生從政，國民黨總統參選人侯友宜 雖來自警界，但侯的二哥、高醫前院長侯明鋒也是醫生；三位參選人2024之爭，醫界人脈也大比拚。

賴清德昨出席「全國醫界信賴台灣後援會」授旗。醫師公會全國聯合會理事長周慶明說，有人問醫師公會為何只幫賴辦活動？他說，「賴醫師一直跟醫界密切接觸，我們大家跟賴醫師是長時間溝通，賴感覺就是家人，賴對醫界議題非常關心、非常用力支持，遇到困難也給大家最多指導。」昨有20個醫師團體及全國22個醫師公會理事長到場力挺，這已是最近第三個與醫界有關的賴清德後援會。

柯文哲競辦發言人陳智菡表示，柯文哲有超過30年從醫經驗，且過去在台北市長任內推動居家醫療、安寧照護，「這個比醫界大老站出來，更可感動人心」；未來會有各種後援會陸續成立，只是柯文哲當醫生的時間更久，不會只是找一些醫界大老或叫人家來背書，柯非常重視民眾感受，重點是要怎麼跟人民站在一起，而不是只有後援會。

國民黨醫療委員會主委蔡明忠則表示，藍營將在8月舉辦北、中、南三場醫界挺侯友宜後援會造勢活動。侯友宜二哥侯明鋒表示，自己的弟弟參選一定會幫忙，作為侯友宜家人，只要有需要，就會在幕後幫忙召集。

另外，賴清德也細數長照 及育兒政績，他拿蔡英文總統與前總統馬英九比較，他說，馬英九時代，全台長照據點720多個，現在1萬多個；長照服務員本來1、2萬人，現在9萬多人；照服員薪水也提高；另外，馬政府一年長照預算50多億元台幣，現在650多億元，政府「長照2.0」有九成民眾滿意，強調蔡總統當選後，民進黨政府做得比較多、比較好。