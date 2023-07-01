親綠民調 柯侯配44.4％勝賴蕭配38.3％

最新一期的美麗島電子報民調，民眾黨總統參選人柯文哲（右）與國民黨侯友宜（左）搭檔「柯侯配」，可拿下44.4％。(本報資料照片)

親綠民調顯示，總統大選賴柯侯三人最新排名不變，只有「柯侯配」可勝過「賴蕭配」；對此，侯友宜 表示，國民黨 勝選唯一方式，就是國民黨團結一起，贏得勝選。

台北中國時報報導，最新一期的美麗島電子報民調，在藍綠白三腳督的情況下，賴清德35.9％、柯文哲28.6％、侯友宜17.1％；若鴻海創辦人郭台銘 參選，成為四腳督，則是賴33.3％、柯20.9％、侯15.6％、郭台銘15.4％。

但值得注意的是，民眾黨總統參選人柯文哲與國民黨侯友宜搭檔「柯侯配」可拿下44.4％，勝過民進黨總統參選人賴清德配上駐美代表蕭美琴的「賴蕭配」為38.3％。

民調顯示，在藍白合情況下，僅有「柯侯配」才能贏「賴蕭配」，若變成「侯柯配」，僅能拿下40.9％、賴蕭配則有41.1％。而「如果在野黨共推候選人，誰當選總統機會大」的題目，也是柯文哲最被看好，拿下32.6％，侯友宜21.0％、郭台銘20.0％。

據報導，國民黨前立委蔡正元認為，該民調證實侯友宜是第三名只有17％，在野聯軍才能打敗賴清德，柯侯配是唯一勝選方案，國民黨人如看不清楚民意走向，還自認為拿把「生銹小刀」就能打天下，最後讓賴清德當選，國民黨這批人都將成為「藍三桂」。

外傳鴻海創辦人郭台銘正在招兵買馬準備獨立參選，侯友宜強調，這就是民進黨一貫側翼手法，「弄東弄西」，最重要是大家團結面對，選出最好的人為社會國家做事。

侯友宜稍早到基隆出席「社福三好」記者會，被問及民調排名第三、若鴻海創辦人郭台銘加入就會變成四腳督？侯友宜說，外面的風風雨雨如何，他都會面對所有挑戰，穩定、堅信自己的步伐，最後一定會贏得勝利。

侯友宜被問及「柯侯配」，他說，「我們的勝選唯一方程式，就是國民黨團結在一起，努力拚好日子。」