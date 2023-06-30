私大生每年減3.5萬 高中職免學費拍板 在野轟政策買票

行政院拍板教育平權「1加3」方案，除了在野黨批評是大撒幣政策，大學校長也對錢未被善用感到無法理解及不能接受。(記者杜建重／攝影)

行政院會昨天通過教育平權「1加3」方案，減免私立大專院校生學雜費每人每年3萬5000元(台幣，下同，約1124美元)，並搭配大專經濟弱勢學生加碼減免學雜費1萬5000元至2萬元、高中職免學費，以及精進就學貸 款。相關措施明年2月實施，總經費220億元，由行政院額外編列預算 全數支應，逾63萬4000名在學生受惠。

不過私校工會憂心，大學競爭力下滑、學倫問題層出不窮、文憑不斷貶值，提撥經費或可解決弱勢家庭負擔的燃眉之急，但治標卻不治本；台灣高等教育產業工會則認為，政府補助高教經費應至少占GDP達1%，才合乎OECD國家標準，私立大學校園治理應受嚴謹監督。

教育部 長潘文忠表示，中央政府歲入賸餘自2017年起由負轉正，為達成教育平權，高中職免學費方案不再設有排富條款。另考量公私立大學每年學費落差近5萬，政府將定額補助7成差距，每年減免私立大專學雜費3萬5000元，每學期將直接扣抵。

立法院在野黨團批評「大撒幣」，民眾黨主席柯文哲說，如果是好政策就該早點執行，已經要選舉了才提出，人家就覺得是政策買票，「買得太明顯了」。

國民黨立委林為洲認為應該排富；民眾黨立法院黨團幹事長張其祿則說，「簡直是大型政策買票現場」，質疑政府未交代財源，是不是又想編特別預算，繞過民意監督？

「這政策就叫做大撒幣。」林為洲表示，對有錢人補助3萬5000元有道理嗎？針對非辦學貸否則不能讀大學的人應多給點補助，讓1年200多億元預算用在真正需要、家庭負擔比較辛苦的人；針對排富，可研究相關方案。他說，排富後再補助，可針對需要補助者提供多一點補助，針對已畢業而開始還學貸的人也可給予協助。

張其祿表示，行政院快速通過民進黨總統參選人賴清德的提議，並在未交代財源、無視國會監督預算情形下，大肆宣傳這項政策將在2024年2月總統大選後上路，試圖討好年輕選民，「簡直就是大型政策買票現場」。

時代力量發言人余佳蒨質疑，這是民進黨政府近年從濫發現金、租金補貼、房貸補貼一路大撒幣政策以來，最具合理性的一項擴大支出政策，然而為什麼執政7年都不做？「現在要選舉了才突然想起來？」對的事現在就要做，不必等到選後，發現金只要兩個月，減免私大學雜費不用拖到明年。