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黑白集／不查新竹球場弊案 監委熱中追殺小官

黑白集
監察院常被譏「打蒼蠅不打老虎」。（本報資料照片）
監察院常被譏「打蒼蠅不打老虎」。（本報資料照片）

新竹市前巿長林智堅論文抄襲案，調查局調查官余正煌才與林智堅達成和解，即傳出監委高涌誠正調查余的舊案。濃濃秋後算帳味中，更加凸顯監委恣意政治霸凌的可怖。

余正煌四年前的舊案，內部調查與司法調查均無不法，也未聞有何重大案情。相對於余正煌不願為林智堅和陳明通師徒背黑鍋，而被改調內勤的冤屈，監委不去查余正煌是否遭機關政治黑手報復，反而翻出舊案重炒，很難不讓人懷疑背後的政治動機。

以前監察院常被譏「打蒼蠅不打老虎」，蔡政府上台後，監院依舊不打老虎，但變成「辦藍不辦綠」，陳師孟更辦得虎虎生風。陳師孟因司法界反彈而去職，其未竟志業自然承繼有人，但已淪為蔡政府的捍衛隊。至若高涌誠去痛毆一個力抗黨國權勢的基層調查員，而且是在其落難後翻出舊帳狠踹，恐怕連圍事小弟都不齒。

林智堅新竹市府的棒球場弊案，監委立案後查得怎樣了？司法院懲戒法院前院長涉性騷安全下莊，監委不想了解一下嗎？如果就愛舊案新炒，那個新科大法官被控教唆偽證，高涌誠不敢有興趣？

監院前院長王建煊曾說，外界常認為監院是無牙老虎，其實不但有牙且咬死人不償命，更糟的是殘害忠良時外界不知。監委打藍不打虎，又熱中報復追殺小官，不愧是東廠！

林智堅 性騷 霸凌

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