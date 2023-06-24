洪秀柱籲2024勿重演「換柱」 侯友宜：強大才能贏得尊重

國民黨總統參選人侯友宜針對前主席洪秀柱的最新臉書發文回應。（記者張裕珍／攝影）

國民黨 前主席洪秀柱昨晚在臉書發文，要國民黨同志記住「換柱」教訓，並對於企圖醞釀「換侯」的氛圍不以為然。今天有媒體提問國民黨總統參選人侯友宜 此事，並說是否擔心成為「林耕仁第二」？侯回應，謝謝洪前主席鼓勵，強調唯有自己不斷強大才會贏得尊重。

侯友宜還用自己過去的警職生涯形容選戰，表示早期歲月裡面，面對當年上戰場「槍林彈雨」帶弟兄往前衝，從來面對所有挑戰毫不退卻，第一線過程中，也許敵人火力很凶猛，同仁在凝聚與準備上還無法及時應付槍戰，但在適時調整步伐、凝聚隊形後再度往前衝，一定可以贏得勝利。

侯友宜強調，面對挑戰，團隊一定是齊心齊力，勇敢地直接往前走，絕對不會退縮、毫無退懼。

另有媒體提問有消防員送花籃到紫南宮，表態支持鴻海創辦人郭台銘 ，是否意味郭、侯兩邊較勁嗎？侯友宜說，紫南宮是很重要宗教信仰，希望祈福國家平安、人民過好日子，他尊重每個人對每個事情的看法，最重要是讓人民過好日子、延續下一代繁榮，才是出來做事的態度，自己常說與民為天，從政要解決民眾痛苦。

侯友宜近日也拋出「兩岸一家人」說法，有媒體今天也問是「先有兩岸一家人，才有九二共識？還是先有九二共識，才有兩岸一家人？」侯友宜說，兩岸一定是在對等、尊嚴之家彼此對話交流，藉此產生信任就像一家人一樣，希望用對話交流重啟兩岸密切合作。