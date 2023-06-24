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改形象搶青年票？綠大老籲賴清德做自己

記者蔡晉宇、周佑政、林縉明╱台北24日電

2024總統大選「三腳督」，民進黨內認為黨籍總統參選人賴清德鞏固綠營基本盤沒有問題，但要爭取更多青年族群支持。據了解，綠營大老邱義仁曾建議賴團隊，應讓賴清德「做自己」就好，不用太刻意改變賴原本較嚴謹的形象，也不用太刻意進校園或安排過多青年活動，只須提出完整青年政策牛肉，自然可獲年輕族群青睞。

一名在大學任教的民進黨智庫人士指出，大學生筆電都還貼著「功德院」貼紙，賴清德要扭轉年輕票相當不容易，與其在網路社群出招，不如踏實提出提出年輕人有感政策，諸如解決低薪問題、居住正義解方等，年輕票自然會增長。

民進黨人士表示，賴清德過去幾場校園場，著重在政策論述。賴清德要提政策牛肉，勢必得延續蔡政府政策，卻凸顯出了賴清德所背負執政包袱，執政黨當前政策無論是否受民眾支持，都已與賴綁在一起，這也是祭政策牌要提防之處。

該人士說，賴清德準備總統選戰政策已久，各領域政策均有涉獵與一定掌握度，在教育政策打響第一彈之後，未來將陸續推出其他領域重磅政見，盼對國政議題熟悉的穩重形象進一步被選民信任，並和其他兩位總統參選人做出區別。

民進黨立委許智傑表示，賴清德要拉開與國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、侯友宜差距，需要搶攻年輕人、南台灣及中間選民，目前民調這三大族群賴清德的支持度，都還有提升空間。賴提出政策牛肉、勤跑基層、加強社群互動等三大策略，已逐步展現效果，將拉開跟侯、柯的差距。

賴清德 民進黨 社群

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