論文門秋後算帳？監院查余正煌舊案 時機敏感

捲入林智堅論文案的調查官余正煌，四年前的舊案遭監察院重啟調查。（本報資料照片）

去年喧騰一時的新竹市前巿長林智堅 論文抄襲案，提告的調查局新竹市站調查官余正煌本月初與林智堅在法院和解。不過，近來監察院調查余正煌一起四年前舊案。余正煌在2019年前後曾涉及一起洩漏偵防案件，當時經司法調查完成並查無不法，如今監察委員高涌誠重啟調查，在圈內傳開後，知情人士得知直指「秋後算帳」。

對此，高涌誠表示，該案是關於余正煌在調查局執行公務時，涉及其職務相關的調查案件，一來與林智堅論文案無關，再者並非單獨立案，是監院數件調查局案件中的一案，均合理行使監察權，並無政治動機。

關於余正煌洩密案在檢方已結案，監院卻再度調查的質疑，監院人士表示，監院是針對有無行政違失進行調查，在司法過關，最終被認定有行政違失的案件，在監院比比皆是，「沒有司法問題，不代表沒有行政違失，這是兩個概念」。

據查，高涌誠等三名監委針對調查局相關案件，共調查八案，包含多年前的台北市議員電玩案、台商合資炒作土地案、新北市調查處國家安全維護及保防科等人偵辦暴力介選涉嫌刑求逼供等案，其中一案是余正煌在調查局新竹市調查站涉嫌洩漏偵防案。

較特別的是，其中七案相關人士皆已約詢完畢，僅未約詢余正煌。據了解，監察院原已預計約詢余，卻臨時喊卡，因近來正值林智堅、余正煌和解之際，時機敏感，監院動作格外引發關注。

根據調查，監察院調查余正煌一案，與余涉洩露偵防案件有關。所謂偵防案件，在調查局內部就是立案偵辦共諜案，是調查局的重中之重，因具有特殊敏感性，通常稱為主軸案件，除非是承辦人或直屬業管長官，否則外面的人很難窺其案情。

據指出，該案來自新竹市站多年前接獲上級交查一起主軸案件，案件內容大致為台籍人士被中共 吸收，在新竹地區發展共諜組織。當時承辦此案的是名黃姓調查官，因牽涉竹科園區相關問題，當年此案還有立案上線監聽，但由於新竹站編制不大，有次要行動蒐證該名涉嫌人時，承辦人請求外勤據點幫忙支援跟監，余正煌是其中一員。

第二次行蒐時，余正煌並沒有參與，也不知道站裡有跟監行動，但專案人員在跟監時，意外發現余正煌竟與跟監對象在餐廳接觸，黃姓承辦人驚覺案情恐遭曝光，因此層報上級此事，卻被當時的業管副主任擋了下來，局本部也不知道此事，案件後來就像斷了線的風箏；調查局內部有傳聞，當年新竹站調查的對象，是名大學教授，也是余正煌的諮詢（俗稱線民）。調查局對此表示，相關案情內容無法透露。

據了解，共諜案仍在偵辦中，但余正煌被指洩密一事已查無不法，調查局內部鬥爭卻未因此停歇，此事在新竹市站內部傳聞已久，近兩年余正煌捲入林智堅論文案時，檢舉人向高檢署、調查局高層檢舉無下文，才轉而向監察院檢舉。