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政院宣布高中職免學費 侯批國家機器幫賴輔選

台灣新聞組／台北22日電
高中職學生正下課步出校門。(記者潘俊宏／攝影)
高中職學生正下課步出校門。(記者潘俊宏／攝影)

副總統賴清德日前才拋出補助私立大專校院學生學雜費，行政院長陳建仁昨再度加碼助攻，宣布將推動高中職學費全面免費措施。教育部表示，現行僅有高職生學費全免，高中則有排富條款，約11.3萬名高中生未獲學費全額補助，將以外加預算規畫，細節下周定案後公布。

對於政府連兩天釋出大學、高中學費利多，教團、私校意見不一，全教總理事長侯俊良表示，教育經費有限，無論是私大大專學費補助，還是高中職學費全免，這些政策都沒有經過公共討論，都是由上而下，一夕之間突然宣布，要求召開國家教育會議。

新北市長侯友宜認為是國家機器幫賴清德選舉，「用這種大撒幣的方式是不對的」。他說，民進黨執政快八年，選前最後一年突然想到私立大學學費的問題，想想看之前畢業的學生們，現在還背負學貸，要不要溯及既往，要不要繼續給這些學生支持？

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，民進黨選舉時看民調，發現年輕人支持度降低，才打算政策買票，這就是選票考量的大撒幣，並且忽略蔡政府長年使政府負債的財政敗壞。

國民黨立委王鴻薇也質疑，這筆錢從哪來？財務如何規畫？如果短時間無法告訴社會大眾，這樣的財政紀律蕩然無存，亂花納稅人錢，就是政策買票，而且民進黨執政將近八年，如要做早可做，為什麼又是到選舉才提空白支票？

民眾黨立委邱臣遠則批民進黨「選前大撒幣，選後不給力」。民眾黨立委張其祿認為，這是治標不治本的做法，政府應提出結構性的解方。民眾黨立委陳琬惠認為，這是民進黨的選舉套路，形同「政策買票」，過去七年可以做卻未做，剩半年才要做，「是最後半年才醒過來嗎？」

教育部表示，全台逾45萬高中職生享學費全免、1萬8000人獲定額補助；正研議公私立高中職全面免學費方案，將以外加預算規畫，預估11.3萬人受益，所需經費仍在估算中，下周公布。

教育部 民進黨 賴清德

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