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黑白集／15大法官1人任命 瑕疵品釋憲法

黑白集
民進黨立院黨團總召柯建銘（中排左四）在議場觀看委員領投票情形。(記者曾學仁／攝影)
民進黨立院黨團總召柯建銘（中排左四）在議場觀看委員領投票情形。(記者曾學仁／攝影)

台灣的民主，來到了一個無奈又難熬的瓶頸，人們都知道正義在什麼方向，但執政者的腳步偏偏不走向那裡，明明大家都知道那樣做不對，但整個體制歪斜，不管輿論如何大聲疾呼，都無法糾正或喊停錯誤；立法院昨天表決通過蔡總統提名的四位大法官，正是如此，讓政治瓶頸愈發阻塞。

15名大法官都由同一個總統任命，顯然不符制度設計的分散及交錯原則，但台灣卻落入了這個困局。原本大家期待，蔡總統若有一點謙抑精神，這次也許不要提名或不要提足額，可把機會留給下任總統，但更令人失望的卻是，蔡英文不僅提足名額，而且還提了沾親帶故及人品備受爭議的法律人。

這次進入大法官會議的四人，有高官之妻，有卡管學者，還有被控教唆作偽證的律師。最可悲的是，在國民黨和民眾黨拒絕進場投票下，爭議最大的尤伯祥竟以「最多同意票」獲保送過關，次高票則為卡管學者陳忠五。民進黨立委的道德意識之異於常人，自主能力之低下，無所遁形。

大法官的任務，在負責釋憲及統一解釋法令，如果沒有卓絕的人品及非凡的見識，不足以勝任。而如今，在瑕疵品被當成聖物的情況下，若干立場偏頗、慣於服膺特定黨派利益的人都當上大法官，憲法要不被踩得稀爛也難。由瑕疵品為人民釋憲，你能想像嗎？

大法官 提名 投票

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