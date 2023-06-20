台大生問民調低換郭台銘選？ 侯友宜：參選到底「打死不退」

國民黨總統參選人侯友宜19日與台大學生面對面座談。（記者陳正興／攝影）

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜 昨晚赴台大和學生座談，回答學生提問美中台關係時，提出和蔡英文總統版本有別的「四個堅持」，包括堅持維護中華民國 憲法、堅持民主自由、堅持人民福祉和堅持兩岸和平穩定。他說，「兩岸和平」是很重要的，是在憲法、台灣共識下，以既有成功經驗繼續往下走，這是蔡英文總統不敢說的。

他表示，對中華民國來說，如何在中美台關係中維護台灣遠超過一切，深化民主自由外，台海關係也要創造和平與穩定，不要引起台海危機。這次總統選舉相當關鍵，他會按照中華民國憲法，透過對話跟交流讓兩岸穩定。

侯友宜說，他反對台獨是因為憲法中沒有「台獨」兩個字，如果有本事，請「台獨金孫」來改，這是他的態度。

面對民調低迷，學生提問若聲勢一直拉不起來，會否願意退選，把機會讓給鴻海集團創辦人郭台銘或民眾黨總統參選人柯文哲 ？侯友宜說，他辦案在槍林彈雨中衝鋒陷陣，從來沒退卻一步，現在全部的箭都射向他，他從沒懼怕過，「這就是我的人生，設定目標就永不放棄」，會堅持到最後，絕對不放棄，「打死不退」。

侯友宜說，「柯主席的發言就像煙火，看起來很漂亮，風一吹就散了，尤其很多不是事實。」他說，做事還是要誠懇實在，面對所有問題，有能力解決人民問題才最重要。他形容，選舉就像長跑馬拉松比賽，長跑到最後一刻才知道誰輸誰贏，「我相信我們一定會贏」。

侯友宜昨晚參加台大「2024校園總統馬拉松」學生座談，學生提問尖銳，擔任主持人的立委陳以信一度笑稱「帶著刺喔」，侯友宜逐一回答學生的問題，有學生認為比政大場略有進步，但離理想還有距離，也有人緩頰「會說的又不會做事」。

民眾黨總統參選人柯文哲辦公室發言人陳智菡認為，侯友宜談到的國防論述和國政論述部分抄襲柯文哲。柯文哲的國防論述是「備戰不畏戰、能戰不求戰」，侯友宜改了一個字變成「備戰不啟戰」；柯文哲的國政論述是「聯合政府，團結台灣」，侯濃縮成「團結台灣」。

陳智菡認為，侯實問虛答，透過直播也能感受學生的無奈與不耐，「感覺不像看馬拉松，像躲避球」，國民黨立委陳以信擔任主持人，卻一直技術性拖延時間，學生問完問題還要經他「翻譯」、重複確認，很多問題侯市長沒正面回答。