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小雞邀柯文哲被警告 黃暐瀚批：國民黨邏輯錯亂

記者林麗玉／台北20日電
台北市議員游淑慧將代表國民黨參選士林北投立委選戰。(本報資料照片)
台北市議員游淑慧將代表國民黨參選士林北投立委選戰。(本報資料照片)

國民黨議員游淑慧、張斯綱先前表示，有意邀民眾黨總統參選人柯文哲幫站台，遭同黨立委李德維稱「並不是提名了你，就會讓你為所欲為」。媒體人黃暐瀚今臉書表示，黨主席朱立倫早提出「非綠大聯盟」，顯然民眾黨跟柯文哲的力量，也是朱立倫鎖定的合作對象，怎麼黨主席有意合作叫高瞻遠矚，基層黨員只是想邀站台，也沒有不邀或不支持侯友宜，就準備黨紀處分？

黃暐瀚今天也在臉書嘆，這個議題都已經吵了兩天，黨中央也不出來明確表態，到底「約柯文哲站台」，是行？還是不行？這是什麼邏輯錯亂的國民黨？真是莫名其妙。

黃暐瀚今天分析，藍委可不可以找柯站台？選舉就是「票多的人贏」。票不多，還想贏？那就想辦法讓自己的票變多，這麼簡單的道理，但放到某些「正藍軍」的眼中，卻變成了「漢賊不兩立」的是非題。

黃也以張斯綱、游淑慧的選區為例，上次士林北投區民進黨的吳思瑤拿10萬7千票，贏國民黨汪志冰的8萬3千票有2萬4千票；士林大同區民進黨何志偉拿下12萬3千票，贏了國民黨的孫大千6萬8千票，整整贏了5萬5千票。差距這麼大，不尋求「外力」，怎麼贏？

黃暐瀚說，若以去年議員選舉票數分析，民眾黨在士林北投區的議員黃瀞瑩第一高票拿了2萬9千票，陳思宇也拿1萬1千票，兩人加起來有4萬票，如果柯文哲帶隊支持張斯綱，贏吳思瑤的機會確實不小。

另外，士林大同區的游淑慧這次是對上擁有全國知名度的超級強棒「王世堅」。光是一個「主動邀請柯文哲站台」，都要被黨內撻伐，批評的人怎麼不站出來說一說，有什麼辦法，游淑慧可以在北市最綠的士林大同「單贏」王世堅？

黃說，怎麼黨主席有意與民眾黨跟柯文哲合作，叫高瞻遠矚，基層黨員只是想邀站台，也沒有不邀侯友宜或丟包侯友宜，沒有不支持侯友宜，就準備黨紀處分？這是什麼邏輯錯亂的國民黨？真是莫名其妙。

台北市議員張斯綱將代表國民黨參選士林北投立委選戰。(本報資料照片)
台北市議員張斯綱將代表國民黨參選士林北投立委選戰。(本報資料照片)

柯文哲 國民黨 侯友宜

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