「老三魔咒」發威？侯友宜不能輕忽

TVBS最新民調顯示，民眾黨總統參選人柯文哲超車藍綠，以33%支持度衝上第一，國民黨侯友宜23%墊底。(本報系資料照片)

TVBS最新民調 顯示，民眾黨總統參選人柯文哲 超車藍綠，以33%支持度衝上第一，民進黨對手賴清德30%居次、國民黨對手侯友宜 23%墊底。民調難免存在機構效應和政治策略，但國民黨若放任「老三魔咒」延燒，民進黨台北市長落選人陳時中去年的殷鑑不遠，危機已迫在眉梢，侯友宜不容等閒視之。

民進黨最近爆發性騷爭議、新北市政府深陷餵藥風暴，讓厭惡藍綠的民眾將期望投射在柯文哲身上，民進黨原本以為柯只是挖到藍營選票，現在看起來自主性高的年輕人、中間選民也轉向，讓柯文哲一舉突破三成支持度。2024總統大選注定是「三強鼎立」的戰爭，藍綠勢必調整選戰策略，慎重看待柯文哲的破壞力。

柯文哲異軍突起值得關注，但民進黨還有府院黨大軍的執政優勢，賴清德仍維持三成的高支持度，反倒是侯友宜民調每況愈下，鴻海創辦人郭台銘持續王不見王、國民黨中央奧援難以整合，侯友宜被打入孤軍作戰的逆境。新北市是全台縮影，新北市政出包可能被放大成全國議題，尤其當氣勢低迷之際，對手「趁你虛要你命」，侯陣營要嚴防任何一次小失誤變成致命傷。

侯友宜目前的處境艱困，剛歷經敗選的陳時中應該最能感同身受。陳時中去年參選台北市長「三腳督」期間，多家民調顯示排第三，陳時中曾親上火線說，他不敢說民調遙遙領先，但第三名絕對不可能，有大眾的支持，他保證這次選舉一定會贏。

言猶在耳，陳時中最後確實沒有變第三名，但不論老二或老三其實都沒有意義，因為只有第一名才能當市長或總統。不過，選戰過程「老三」耳語不斷放送，當選情逆風時，各種攻擊就會迎面而來，加上對手猛攻「疫情仇恨值」、「棄陳保黃」，民進黨當時花許多心力釋疑，以免綠營基本盤和中間選票潰散，最後陳時中光是花在危機處理的力氣就比掃街拜票多了好幾倍，選舉結果也不會太令人意外。

如今2024總統大選，當6月就出現「老三魔咒」，將是侯友宜的重大危機。侯陣營近期正加強危機處理，侯友宜積極出席退警、黃埔軍校活動，刻意號召「正藍軍」歸隊；國民黨北北基桃等縣市長多次合體，也是在助攻侯鞏固藍軍基本盤；侯友宜19日晚將出席台大演講，力求爭取青年票；但柯文哲在年輕人、中間選民的高支持度，以及賴清德在濁水溪以南的選票優勢，都是侯友宜的罩門，如果只是鞏固藍營基本盤，恐怕無法逆轉選情。

一份民調固然不能代表選舉結果，但民調反映當下民心思維，以及後續的政治效應更值得深思。柯文哲民調衝高後，「藍白合」將首當其衝，國民黨還有政治能量去整合民眾黨嗎？柯文哲是否更有籌碼叫牌，反過來要求「白藍合」？民進黨將調整「打侯冷柯」策略，當侯民調持續低迷，「換侯」聲浪再起，藍營選民會不會提早出現「棄保效應」，讓侯友宜選情更加雪上加霜？