新聞評論／賴清德的政治道德高度 不及一只投票箱

賴清德對於黨內性騷案處理及新北餵藥案態度，被指腳踩高低雙標。（本報資料照片）

民進黨前副秘書長林飛帆宣布退出立委選舉，理由是為黨內性騷 案「以更高道德標準負起政治責任」。其實是黨主席賴清德 推翻第一波性平調查報告的完美切割，拍板林飛帆退選，以道德之名為選情畫設防火牆。諷刺的是，賴清德碰到新北市幼兒園餵藥案，竟忘了政治道德，帶頭散布假訊息，誣指侯友宜 知情一個月不處理。看來，賴神的政治道德，仍然腳踩高低雙標。

蔡總統御用攝影師「輝哥」性騷女黨工，受害者向主管申訴卻遭吃案。黨中央調查報告僅認定婦女部主任溝通不當有行政疏漏，如此避重就輕，無法釐清為何被害者從主動申訴變成委屈放棄申訴。不追究婦女部主任為何「溝通不當」，負責督導並知情的副秘書長林飛帆才得以全身而退。

民進黨為逃避「吃案」之實，調查行動形同二次吃案，這般處置遭輿論撻伐毫無反省誠意。賴清德為止血，拉出林飛帆退選以挽回年輕選票，坐實民進黨確有吃案包庇權勢性騷。否則，不必拿「更高道德標準的政治責任」來遮羞。

林飛帆被退選，是賴清德為根治黨內沉痾，還受害者正義公道，或者道德綁架年輕選票，很容易便知答案。發生在青年部的權勢性騷和性別歧視吃案，情節比婦女部更有甚之。當時負責督導的副秘書長林鶴明也是小英男孩，若林飛帆必須以高道德標準退選，那麼賴清德要如何處理林鶴明？第二波調查報告未作交代，難道因林鶴明轉戰電視台，對選戰具有利用價值，就不調查處理嗎？

賴清德慣用標榜道德提升個人政治聲望。當年台南市長連任成功後有心問鼎大位，利用國民黨籍議長李全教涉賄選，搬演「打黑金拒入議會」的反民主大戲。相較如今他處理台南市議會黑金賄選案，找盡理由迴護自己人免於開除黨籍，明顯雙標。但他當初拒絕議會監督，導致登革熱肆虐，災情獨步全台，受害者的委屈成就他的道德光環。

賴神藉性騷風暴樹立高道德人設，面對新北市幼兒園餵藥案，卻傷害了可能的受害者，暫時忘卻政治高道德。林飛帆在性騷案中批判對手「利用受害者苦痛，進行雙標政治操作」，其實正好適用將餵藥案當作撿到槍的賴清德。

從總統大選來說，餵藥案不可避免成為攻防議題，但選民除了觀察因應能力，更想知道參選人是如何做人？侯友宜的應變，無論從市政或選舉角度都不及格；但賴清德作為副總統、具有醫師專業及執政優勢，明明可以透過幫助家長和幼兒來爭取選票，卻在第一時間帶頭造謠，稱幼兒園餵兩種藥物，指控新北市府知情一個月不處理，製造全台家長恐慌。賴清德比侯友宜會選舉，但看不出善盡做人本分，如此竟然還能高談道德！

案情涉及對幼兒餵藥或餵毒，全台家長都在等答案，檢警卻看執政者臉色消極行事。檢方兩波搜索相隔三周，期間綠營側翼各種陰謀論透過綠媒傳遍全台，例如親綠電視台爆料，不具名藥師稱幼兒園詢問如何取得苯巴比妥藥物。不見蔡政府發揮公權力打假訊息，卻見賴醫師以訛傳訛拚選戰。他急於拉下林飛帆，卻能以執政者之姿譏諷侯市府處理餵藥案無效率。緩急之間，足見人性。

賴清德沒有真正從可能的受害者角度出發，卻算計如何催足選票塞滿投票箱，所謂的政治道德高標準，怕是不及一個投票箱的高度。他靠著雙標無往不利，無非肇因於無能怯懦的在野黨；選民飽受政治詐騙之苦，但更悲哀的是，看不到有何高人能夠政治打詐。