柯文哲支持度上升 綠不再打侯冷柯 將微調成侯柯兼攻

民進黨「打侯冷柯」的選戰策略最近悄悄出現變化，民進黨高層說，在三足鼎立的戰局下，侯友宜（左）、柯文哲（右）支持度相近，對賴清德才比較有利。（本報資料照片）

2024總統大選藍綠白「三腳督」，國民黨 總統參選人侯友宜 深陷新北幼兒園餵藥案疑雲，支持度雪上加霜；部分民調則顯示，民眾黨參選人柯文哲支持度有上升趨勢。據了解，民進黨 原本設定主攻侯友宜、冷處理柯文哲的「打侯冷柯」選戰策略，將微調成「侯柯兼攻」。

國民黨徵召新北市長侯友宜參選總統昨天滿月，4月下旬開始，綠營三管齊下「圍堵」侯友宜，黨中央每天舉辦記者會打侯，柯文哲則被「冷處理」，近來卻出現變化。民進黨立院黨團主動開記者會質疑柯擔任台北市長時期利用地方教育基金「假還債」的財政爭議。

民進黨人士表示，選情趨勢有些微變化，侯友宜支持度持續下滑，柯文哲有上揚趨勢，選戰策略必須滾動調整。一位民進黨高層說，新北幼兒園餵藥案延燒，侯的「本命區」失火，侯失去原先最自豪的「政治籌碼」新北市政，加上藍白競合愈來愈激烈，藍營不斷倡議的「非綠陣營」無法成型，「侯友宜正面臨內外交迫窘境」。

黨內高層說，在三腳督戰局下對綠營而言，侯柯支持度相近，對賴自然較有利；如果「侯下柯上」態勢持續，藍營支持者對侯的信任會「崩掉」，可能出現自主棄保效應，反不利賴的選情。

不過也有綠委示警，民進黨立委羅致政說，「藍營不是鐵板一塊，但也不是一盤散沙」，國民黨的黨機器及強大的組織戰還沒動起來，一旦侯挺過藍營的「換侯」危機，成功整合，實力仍不容小覷。

國民黨立委林為洲昨說，鴻海創辦人郭台銘的核心幹部向他表示，郭台銘還在思考自身角色，郭不一定要什麼職位，但還在思考能夠貢獻什麼。他相信郭台銘會信守承諾，支持國民黨徵召的人選。