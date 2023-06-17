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新聞眼／侯友宜要打破小圈圈 才能走出大格局

記者 王寓中、程平
新北市長侯友宜。（本報資料照片）
新北市長侯友宜。（本報資料照片）

沒有藍袍加身出征的慶祝行情、也沒有滿月行情，國民黨總統參選人侯友宜投入選戰一個月，民調尚未衝高，國民黨及支持者陷入「藍色焦慮」，「換侯」耳語和陰謀論四起，相較於對手賴清德和柯文哲，侯友宜起跑已晚，時間不多，當務之急只有加速整軍衝刺才能擺脫困局。

侯友宜先前尚未獲黨中央正式徵召，就已遭到民進黨鋪天蓋地的攻擊，從「落跑市長」到「厚厚做代誌」被汙名化，選情一路逆風，侯友宜及競選團隊這一個月來面臨黨內整合、大選攻防及新北市政的嚴酷檢驗，雖然展現獨當一面、捨我其誰的自信，反而陷入老二、老三的麻花泥淖。

這一個月以來，侯陣營和黨中央的磨合卡卡，黨內直指侯友宜用人「小圈圈」，讓想幫忙的人無從幫起；對於郭台銘的整合難題，侯友宜身為參選人責無旁貸，但黨主席朱立倫更不能袖手旁觀，郭動作頻頻，更傳出7月還要訪美辦造勢活動，郭台銘和國民黨分道揚鑣，最傷的還是國民黨和侯友宜的選情，現在甚至傳出「換侯」耳語，侯朱若無法快速調整步伐，防堵破窗效應，7月23日全代會前問題恐全面引爆。

滿月再出發，侯友宜本身要進化，競選團隊也急需變陣，侯友宜不能局限在「只做自己」的框架，必須展現國政治理及準國家領導人的格局及能力，侯團隊不能將外界的協助當成是介入、爭權、爭主導。從國民黨到藍營，更要「捐棄小我」，以大局為考量，如此才能在最短時間內逆轉追上最主要的對手民進黨。

逆風一個月，侯友宜迄今連競選團隊都還沒整軍完備，競選辦公室也尚未成立，打選戰要分秒必爭，侯友宜這段時間花最多時間，除了處理新北市政，就是在拜會請益大老、整合黨內各山頭，但時間已不容磋跎。最大的敵人不是別人，永遠是自己，侯友宜要走出「小圈圈」才能走出大格局；國民黨和侯友宜要能齊心，才有機會打贏這場艱困的選戰。

侯友宜 國民黨 郭台銘

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