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民進黨性騷案處理僅3成5民眾滿意 4成年輕選民不表態

台灣新聞組／台北17日電
台灣民意基金會董事長游盈隆說，「年輕選民可能是民進黨的不定時炸彈」。（本報資料照片）
台灣民意基金會董事長游盈隆說，「年輕選民可能是民進黨的不定時炸彈」。（本報資料照片）

本報系聯合報報導，民進黨昨公布第二波性平調查結果，並提出五點改善作為，包括擴大適用範圍與保護對象、強化既有申訴處理機制、增加外部申訴管道、追蹤輔導與預防再犯、持續加強主管與黨工性教育。台灣民意基金會昨公布最新民調，僅三成五民眾滿意民進黨處理性騷作為，且34歲以下四成年輕選民不表態，基金會董事長游盈隆說，如果民進黨後續處理不當，「年輕選民可能是一個不定時炸彈」。

民調細項顯示，對民進黨主席處理性騷案的作為，9.9%非常滿意、24.6%還算滿意、17.2%不太滿意、13.5%一點也不滿意；另有21.1%沒意見， 13.7%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，從年齡層來看，55歲以上民眾，多數滿意賴清德處理性騷擾案的表現；55歲以下則是一半滿意、另一半不滿意，看法分歧。值得注意的是，44歲以下選民，不表態的人居多，這顯示如果民進黨後續處理不當，年輕選民可能是一個不定時炸彈。

台北中國時報報導，游盈隆進一步分析說，從政黨支持角度看，中性選民二成三不滿意，一成六滿意。從年齡層看，不表態的人20~24歲選民中有四成，25~34歲選民中高達四成八，35~44歲選民也有三成五。

游盈隆表示，就算賴清德這次第一時間處置得宜，滿意者雖比不滿意者略多，但只獲全國選民中三成五的肯定，距離過半數還有遙遠距離。諸多跡象顯示，性騷案火還在燒，危機還沒過去，後續如何妥善處理相關問題，領導黨安度難關，正考驗賴清德的危機處理能力。

對此，民進黨昨提出強化黨內性騷擾事件申訴處理機制，性平部主任李晏榕表示，性騷擾防治相關規範的範圍，將擴大到黨工、志工、求職者彼此間，並強化既有申訴處理機制，各級主管知悉性騷擾事件，應立即書面通報性騷擾申訴處理委員會執行秘書，會同相關主管採取有效的補救措施，召開申訴委員會會議。

李晏榕說，再來是增加外部申訴管道，由性平部或合作的民間社工單位，對受害人與行為人進行追蹤輔導，協助受害人撫平傷痛、生活回歸正軌，並持續加強主管與黨工性別平等教育。

性騷擾 民進黨 賴清德

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