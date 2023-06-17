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餵藥案 政院設跨部會小組釐清 新北市府11點反擊綠批評

台灣新聞組╱新北17日電
新北汐止某私幼傳一名幼童驗出苯二氮平類(BZD)，土城醫院17日將到園採檢，約80名家長同意讓幼童採檢。(本報資料照片)
新北汐止某私幼傳一名幼童驗出苯二氮平類(BZD)，土城醫院17日將到園採檢，約80名家長同意讓幼童採檢。(本報資料照片)

新北私立幼兒園疑餵藥案延燒，行政院昨天決議，將由政務委員林萬億組成跨部會小組協調處理。行政院發言人林子倫昨天表示，政院將組成跨部會小組，就釐清相關檢驗標準、協助孩童安置及盤整各地方政府轄下幼兒園狀況進行協處。

衛福部次長王必勝昨天也表示，他連夜與受害家屬碰面，家屬言談中透露對新北的微詞和不信任。新北市府隨即反擊，強調自始至終和所有孩子及家長站在同一陣線，孩童健康和安全絕對是重中之重。

林子倫表示，行政院已責成政委林萬億，邀集衛福部、教育部及法務部組成跨部會小組，就釐清相關檢驗標準、協助孩童安置及盤整各地方政府轄下幼兒園狀況進行協處；新北市教育局表示，新北早就跨局處合作積極調查本案。

針對綠營連日批評，新北市府提出11點聲明反擊，指5月15日獲報後便展開一連串作為，關懷孩童需求提供聯繫單一窗口、安排到園採檢、開藥物檢測專家諮詢會議、安排專業諮詢服務資源、市長和家長進行兩場面對面座談會、成立專案辦公室安排輔導員一對一協助、在校學童依需求協助就學安置、調查有毛髮檢驗需求的家長名單送檢察官。

市府表示，很遺憾民進黨一再發布不實消息，造成大眾恐慌，其心可議；侯友宜競選工作室發言人江怡臻提到，王必勝與其會見家長，不如用醫師專業，來說明板橋、汐止兩案的檢出數字是不是陰性？孩子是不是有被餵藥？

衛福部立台北醫院昨下午原宣布，擴大提供全台幼兒園幼童免費醫療檢驗，三小時後改口為即日起為提供新北市幼兒園幼童。侯友宜競選工作室發言人吳亮賢指出，在副總統賴清德帶頭造謠下，民進黨公職及側翼接續抹黑，已造成全台家長恐慌，衛福部應該要關注的是全台孩童健康，卻緊急改口稱僅有「新北市」，難道全台孩童的健康不必關注？還是只將新北視為眼中釘？

王必勝後來澄清，此為疏失，並非政治操作，若真有心要操作不會是用部立醫院來發新聞稿。

此外，新北市幼兒園餵藥案從板橋燒到汐止，汐止分園傳一幼童驗出苯二氮平類（BZD），新北市長侯友宜昨指出，土城醫院今將到園採檢，並呼籲外界靜候司法調查，勿以訛傳訛，以免造成社會恐慌。教育局調查後約80名家長願意幼童採檢，但超過30名家長認為過度解讀餵藥案等理由，不願採檢。

教育局 侯友宜 民進黨

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