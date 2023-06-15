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侯友宜民調居第3 民進黨：有底氣「沒那麼弱」

台灣新聞組／台北15日電
民進黨高層表示，侯友宜支持度近來重挫，但仍不容輕忽。（本報系資料照）
民進黨高層表示，侯友宜支持度近來重挫，但仍不容輕忽。（本報系資料照）

近期有民調顯示，侯友宜支持度被民眾黨總統參選人柯文哲拉平甚至超越。據轉述，民進黨秘書長許立明14日在中執會黨務報告時表示，儘管侯民調數字重挫，但「也不是那麼看壞」，相較柯文哲，國民黨擁有更多縣市首長、立委、縣市議員席次，依舊比較有底氣，不容輕忽。

侯友宜14日回應，民調高低當作參考，他虛心看待，不怕挑戰不怕困難，會堅定步伐，把台灣現在面臨困境，務實解決問題，「我從不會開空頭支票」，會努力推動台灣未來安全、永續繁榮，讓國家更好。

民眾黨總統參選人柯文哲14日說，民調高低如同股票一樣，起起伏伏，不用每天追求民調數字變化，其他該做的事還是要做，民調要在投票那天高才有用。

許立明指出，根據各方民調數字，在侯友宜前往政治大學演講、新北市幼兒園餵藥案風波後，侯的民調數字確實在下降，柯文哲則是在往上走，這是一個趨勢，也是一個總體情勢。但他也提醒，雖然侯友宜的支持度趨勢往下走，畢竟國民黨掌握的縣市長、立委、議員席次更多，總體來說還是存在相當的實力，「不是那麼弱」。

不過，民進黨近日爆發性騷擾及主管吃案，重創形象。據悉，民進黨各派系民調都顯示，總統參選人賴清德支持度雖然仍位居第一，但柯文哲因此獲更多年輕人支持，已穩居第二。綠營人士說，民進黨紛擾太多，面對柯來勢洶洶，希望紛擾過去之後，民進黨可以重整腳步，拉大與柯、侯的距離。

民調 柯文哲 民進黨

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