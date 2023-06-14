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藍聘外部專家 處理傅崐萁案

台灣新聞組／台北14日電

政壇性騷案持續延燒，民進黨前副秘書長林飛帆昨天為性騷案處理一事退選立委。國民黨周一也召開首次性騷擾申訴委員會議，針對國民黨立委傅崐萁、智庫副研究員曾柏文等案進行討論。會中決議增聘外部專家進行訪談及調查，據了解，目前有意找台大社工系名譽教授馮燕、前勞委會主委王如玄。

國民黨周一由人事室、行管會、考紀會、文傳會、婦女部主管共同討論，成立性騷擾申訴處理委員會；黨中央認為，應該納入第三方機制，會中討論要找外圍的專業人士來讓調查更為公正、完整。

國民黨文傳會主委林寬裕表示，傅崐萁雖在事發當時不是黨員身分，但因為遭外界質疑，而傅現是黨員，因此開始調查；至於國民黨公布申訴信箱後是否收到新案，林寬裕坦承「有」，黨部已了解處理。

媒體人董成瑜日前在臉書發文，指控多年前一次餐敘，曾遭時任花蓮縣長的傅崐萁「抱頭親吻」疑似性騷，董還點名台北市前市長郝龍斌在場。郝龍斌昨表示，對這件事沒有記憶，但他的個性看到一定會出面制止；傅崐萁說「事實證明，根本沒有」。被視為「反傅大將」的花蓮縣議長張峻呼籲縣府介入調查，「捍衛傅前縣長清白」。縣府未回應。

性騷擾 國民黨 臉書

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