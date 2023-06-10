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涉強吻襲胸菲籍女秘書 前駐菲大使徐佩勇解職調部

記者程遠述／台北10日電
台灣前駐菲代表徐佩勇。(本報資料照片)
台灣前駐菲代表徐佩勇。(本報資料照片)

政壇性騷事件燒進外交部，有網友昨在網路論壇發文指控，駐菲大使徐佩勇性騷菲籍女秘書，該文提及徐佩勇長期對秘書性騷擾包括摟抱、強吻、捏胸、強行脫衣 、私處觸摸等，秘書多次檢舉仍石沉大海，而徐佩勇4月30日榮調回國時還席開30桌。外交部昨晚證實4月獲知性騷情勢，徐前大使解職並調部，本案進行調查中。

網路論壇批踢踢帳號「wsp92027」昨晚發文表示，菲籍Patrisha Magcana 2022年畢業進入台灣駐菲律賓大使館，成為大使秘書，「不料徐佩勇是魔鬼」，長期性騷擾，包括摟抱、強吻、捏胸、強行脫衣及私處觸摸等。

該文並發出照片寫道「Patrisha多次檢舉都石沉大海，據說是長官強壓吃案。 4月30日徐榮調回國，離開時在馬尼拉豪華海鮮大酒樓席開30桌」。

該文更發出照片，疑似Patrisha Magcana 6月3日以英文在網路寫下，「除了創傷，沒有任何語言可以形容這段記憶，沒想到我會在今天這麼早哭泣著醒來」。文末寫到，這是Patrisha的#MeToo聲音 希望能被聽到」。

外交部回應，外交部今年4月間獲知有關徐前大使疑似性騷擾情事，立即依相關規定採取處置措施，將徐前大使解職並調部，本案調查中。

外交部表示，對性騷擾事件採零容忍的態度，訂有「外交部性騷擾防治申訴及調查處理要點」，並於今年3月1日進一步訂定駐外機構性騷擾申訴案件處理原則，採多元申訴管道。如接獲申訴人提出性騷擾事件申訴並確認受理後，將組成專案小組進行調查，並將調查結果送交申評會審議。

性騷擾 大使館

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