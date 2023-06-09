新聞評論／民進黨吃案成性 卻奢談為性騷修法

民進黨 性騷事件爆不完，除了中央黨部及綠營執政縣市，更延燒到外圍的小英之友會、合作團隊、親綠學者和媒體人，加害者難以勝數。為此，主席賴清德一再道歉，並稱將率領全體黨公職人員接受「性平教育 課程」。蔡總統也提出三大改革方向，包括加強性平教育、檢討申訴機制及性平法規修訂，要求立院下會期列為優先法案。

賴清德和蔡英文的改革提議，對黨內外的性騷受害者而言，毫無任何寬慰作用，反而讓人覺得是在「打太極」。民進黨兩次執政，前後加起來已超過15年；它一向自詡是「推動性平的先驅」，沒想到黨內老中青三代處處暗藏「鹹豬手」，黨工、支持者、學生長期受到騷擾侵害者不計其數。如今指控案件大爆發，黨中央的因應作法竟不是逐案「徹底調查」，而是讓大家集體去上性平教育課程，這是哪門子反省？

這種作法，就彷彿是「執政黨內有人犯了錯」，政府卻要「檢討全國百姓」一樣，根本牛頭不對馬嘴。試想，如果民進黨員的性平觀念都像小學生一樣膚淺，必須接受再教育；而蔡總統卻要綠委迅速修定性平法規，他們真能訂出符合社會需要的法令嗎？更何況，今年初原能會主委謝曉星發生性騷事件時，國民黨團曾提案要求行政院通盤檢討公務機關性騷申訴流程機制，應將性騷者停職再啟動調查程序等；當時，民進黨五十八名立委全數投下反對票。事隔數月，民進黨卻要讓同一批立委快馬加鞭修法，難道綠委都只是奉命行事的立法機器人？

進一步看，這次民進黨面對的黨內性騷問題，是因為性平法令有太多破洞？還是該黨不依法執行所致？其答案，顯然是後者的成分居多。根據衛福部的統計，近年性騷擾 申訴案件逐年上升：以2017年為基礎的話，當年僅662件，2021年增長至1721件，成長2.6倍；2022年更多達2086件，增長3.1倍。值得注意的是，這些申訴案件中，將近七成五在調查後都成立。由此可見，民眾遭到性騷擾後，已有更多人選擇不再隱忍，而現有性平機制也能有效運作，維護受害者的權益。

相對於一般大眾的性別意識覺醒，民進黨內的性騷案件卻備受壓抑，或者受害當事人不敢出聲，或者申訴之後遭到上級漠視及阻撓，而必須痛苦隱忍。以這次引起大爆發的首件婦女部黨工遭外包導演性騷事件為例，受害者第一時間即提出申訴，竟長達九個月未獲處理，只能離職後在臉書爆料揭露真相。其他個案，更不乏黨幹部以權力或金錢相脅的醜陋騷擾，問題在民進黨不敢直視真相，連親綠媒體也一意護航不敢討論。民進黨連自己制定的法令都不想遵循，如今卻奢談要參考先進國家制度完善台灣性平法制，民眾會相信嗎？

檢視民進黨處理性騷的態度，癥結包括：第一步，是不尊重受害女性的感受；第二步，是威脅她們不可鬧大，否則名譽會受損；第三步是吃案，讓事件消失在申訴程序中；第四步，宣稱「沒有調查權」，怠惰以對；第五步，拒絕送交資料給地方主管機關，使調查無法展開。且看台北市政府索討多日，民進黨中央卻遲遲不交出相關文件及資料，就是擺明了它自己內部不處理，也不交給外部機制處理。如此不把法令和申訴機制放在眼裡的政黨，還大剌剌談修法，豈不可笑！

民進黨雖產生了中華民國第一位女性元首，但執政七年後，綠營的「進步」與「平權」真相卻不堪檢驗，何其諷刺！