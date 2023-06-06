訪美為選戰加分 賴清德、侯友宜不輕言放棄

美國在台協會（AIT ）主席羅森柏格第二度訪問台灣，主動預告要和各陣營的總統參選人碰面，凸顯美國對台灣選情的關切；各陣營總統參選人依然將訪問美國當作選戰中要加分項目，想必不會輕易放棄。

外界第一時間聯想到，羅森柏格赴台「面試」，是因為賴清德 身分敏感，中華民國現任副總統無法訪問華府 ；實際上，羅森柏格身為AIT主席，在台灣大選年赴台了解最新狀況，會晤總統參選人就是其本職工作，來一趟、來兩趟都不奇怪。

羅森柏格3月上任以來，在美國會晤民眾黨主席柯文哲、訪問台灣，日前也在AIT華盛頓總部見證美台簽署21世紀貿易倡議首批協定，相當積極活躍；如今主動提及要會晤各政黨總統參選人，比起過去的AIT主席略顯高調，卻也不突兀。

台灣大選選情持續變化，加上美中台局勢和國際地緣政治的動態發展，美方勢必密切關注台灣總統參選人與未來政治領袖的立場和政策；若參選人們能親赴華府，有機會更直接地與負責台灣事務的資深官員互動，當面說明自己的政策立場。

羅森柏格雖為AIT主席，但終究不是國務院、國防部、白宮國安會、美國貿易代表署（USTR）等主責官員，美方對台灣參選人的理解，不太可能只透過羅森柏格一人。

據了解，國民黨人士5月訪問華府期間，羅森柏格就提到規畫6月訪台，她當時也說，仍歡迎國民黨總統參選人訪問華府。

此外，民進黨和綠色僑團一直在運作，希望讓賴以總統參選人身分訪美，最可能的做法就是，讓賴清德在與華府只有一橋之隔的AIT華盛頓總部會晤美國行政部門官員。

羅森柏格將立場表達得很清楚，美國不會選邊站，因此可知，此次總統大選看不到各政黨參選人穿梭於美國行政部門，而是所有人的拜會都是相同地點、甚至相同層級官員；在這項操作上，華府不會給台北或是北京有多餘的錯誤解讀空間。