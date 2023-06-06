我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約安置庇護客 亞當斯：50個宗教場所提供過夜

華裔少年出櫃：向父母坦白 最艱難可怕的決定

指控一波波 徐男露面揭王丹「當男友面摸我腰」

記者王駿杰／新竹6日電
兩名清大校友日前在臉書指控，就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子5日晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑。(取材自臉書)
兩名清大校友日前在臉書指控，就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子5日晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑。(取材自臉書)

性騷案連環爆，李姓男子前天選在六四天安門事件34周年，現身指控大陸民運人士王丹以民運光環踐踏他與其他年輕學生；昨晚徐姓男子也在臉書開直播指出，13年前王丹曾在KTV內，當著他男友的面，毫無掩飾地將右手伸進他的衣服內撫摸他的腰。

之前就曾在臉書爆料王丹性騷擾的徐姓男子，昨晚在臉書開直播露臉指控王丹從很早以前就是性騷擾慣犯，李經歷的事情不該被草草帶過，犯行應該被承認，事實不該被抹滅。

他認為無法接受王丹對李的回應，態度是如此傲慢，如果王丹對他的話不認同，歡迎走司法途徑提出告訴。

徐表示他會站出來聲援李，是因為王丹說李是六四附近跑出來的政治陰謀論，讓他非常非常的生氣，才讓他覺得要出來說明。

徐指出13年前，他剛考上清大人文社會學院，當時王丹很喜歡跟學生喝酒聊天，某次與王丹的酒局從宿舍交誼廳移動到KTV，「當時的男友當天也有出現在KTV，王丹也知道我們兩個在交往。即便如此，王丹在KTV坐在我跟我男友的中間，在毫無掩飾的情況下，把他的右手伸進我的衣服撫摸我的腰。」

針對曾經指導過的李姓與徐姓男學生指控，王丹在3日在臉書回應指出：「由於對方的指控，與我的認知和記憶有巨大的落差。再加上，與我互動過的學生，工作夥伴眾多，有些也許久未聯絡，我的確難以就他們單方面的文字描述，有進一步的回應。非常謝謝大家的關心。」

王丹 性騷擾 臉書

上一則

新聞評論／四接滅海滅港 非核家園逼綠進死角

下一則

黃偉哲親信爆性騷未成年 離開市府變議員助理 「綠有改革誠意？」

延伸閱讀

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣
被性騷擾後四大情緒反應一次看 醫：任一情形速就醫

被性騷擾後四大情緒反應一次看 醫：任一情形速就醫
控9年前遭性騷 李男限王丹6日前道歉 王：歡迎提告

控9年前遭性騷 李男限王丹6日前道歉 王：歡迎提告
王丹遭指控性騷擾 波士頓香港人權組織呼籲正面回應

王丹遭指控性騷擾 波士頓香港人權組織呼籲正面回應

熱門新聞

國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
王丹。(記者許君達／攝影)

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

2023-06-03 22:32
圖／取自花娘小館臉書

黃仁勳猛誇「這道菜」 好吃又可怕…台巷弄餐廳被挖寶

2023-06-01 13:05
兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子今晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑。(取材自臉書)

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

2023-06-05 20:08
台北市北投區石牌一間牛肉麵名店，遭網友指控用「抹布水煮麵」。圖／摘自爆怨公社。

台灣知名牛肉麵店員工竟擰抹布水煮麵 醫師直呼噁心

2023-06-05 11:09
孫文學校總校長張亞中。(本報系資料照片)

重演換柱2.0？張亞中批侯友宜民調降 要開臨全會換人

2023-05-29 12:50

超人氣

更多 >
8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打
開定存 5個錯誤害你少賺錢

開定存 5個錯誤害你少賺錢
開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌
黃仁勳已返美 中國媒體指6月初訪中消息為假

黃仁勳已返美 中國媒體指6月初訪中消息為假
小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣