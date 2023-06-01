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換侯論？朱立倫批綠營奧步 見縫插針、製造謠言

記者楊正海／台北1日電
朱立倫說民進黨最愛使用的三大奧步，第一就是不斷見縫插針，製造國民黨內鬨，第二是故意製造謠言，透過帶風向民調喊換侯，第三則是破壞藍白團結跟合作。（記者林俊良／攝影）
朱立倫說民進黨最愛使用的三大奧步，第一就是不斷見縫插針，製造國民黨內鬨，第二是故意製造謠言，透過帶風向民調喊換侯，第三則是破壞藍白團結跟合作。（記者林俊良／攝影）

國民黨主席朱立倫昨赴台北市議會國民黨團參加黨團大會，對於傳出「換侯論」，朱立倫強調黨提名的候選人侯友宜是中道理性、穩健務實的代表，也是實實在在能代表國民黨中道路線的候選人。朱指這是民進黨的「三大奧步(賤招)」之一，包括喊出所謂的「換侯論」，或是換主要候選人。

來源：聯合新聞網

朱立倫說，民進黨的三大奧步，第一個是不斷見縫插針，不斷製造對立，造成國民黨內訌，這是大家知道的，從去年到現在，民進黨一直都在做。

第二是故意製造謠言，透過所謂的策略性，或是帶風向的民調，然後喊所謂的「換侯論」或者換主要候選人，這都是民進黨最高興見到的，也是民進黨保證勝選的最好方式。

朱立倫說，第三個就是破壞藍白的團結合作，這招數可以理解，綠營用這三招，一直打到2024年1月13日，不管做得再爛、傷害台灣再深、對台灣的下一代影響更大，都沒有關係，反正只要破壞國民黨的團結，然後製造一些內部的恐慌，或者製造藍白的對立，就可以勝選，這是台灣民主的悲哀。

對於美麗島電子報所做的民調，侯友宜民調剩下18%，朱立倫說，他不會受到一個或兩個這樣策略性，或帶風向的民調影響，有太多的民調，同一天就出來三個民調，所以就是穩紮穩打、一步一腳印，讓大家能夠看到實實在在、腳踏實地的國民黨，其實去年蔣萬安、張善政，或者是國民黨的候選人，都經歷過一段類似的過程，大家記憶猶新，這種奧步，這種爛招，國民黨不會受到影響。

國民黨 民調 民進黨

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