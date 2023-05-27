郭台銘有心結不與侯同框？王金平：相信會遵守承諾團結

立法院前院長王金平，出席彰化縣二林鎮廣懿宮的啟建儒教大樓與萬壽宅邸動土儀典。（記者簡慧珍／攝影）

國民黨 徵召新北市長侯友宜 參選下屆總統，曾經全心全意爭取徵召的鴻海集團創辦人郭台銘，迄今未與侯友宜同框，外界質疑郭董心結暗種，對沒開出徵召民調慶祝行情的侯友宜，選情更加不利；今天立法院前院長王金平 說，郭董一言既出就要實現，他相信郭董會遵守諾言，至於距離投票日還有7、8個月，侯友宜有充足時間爭取人民信任和當選。

彰化縣二林鎮廣懿宮今天舉行啟建儒教大樓與萬壽宅邸動土儀典，立法院前院長王金平受邀出席。儀典結束後，彰化地方人士關心國民黨內總統徵召風波，王金平表示，希望郭台銘不要有裂痕，能和提名人團結，共同創造重新執政的機會，只要大家共同團結這個目標一定會達成。

王金平說，照實情來講，郭台銘承諾過，會遵守諾言，來幫助國民黨重新贏得執政，既然一言既出就要實現，和國民黨的提名共同努力，「我們也一樣，我也是講一定支持國民黨的人，侯市長我不是那麼熟，也沒私人交清，他要來看我，我要讓他看，也要介紹一些地方人士讓他認識。」會盡量幫侯友宜介紹南部地方人士，未來還是要舉辦一些大場面的助選活動，這是一定要做的，這就是具體實現原先的諾言，至於作法先不透露。

關於侯友宜的選舉民調拉不起來，王金平表示，侯友宜還有七八個月的時間，努力的空間很大，能夠讓人民所理解和期待，他和大家對侯有信心，還有很大的空間可以力爭上游，這不用擔心侯，只要他能被人民相信，侯還是有翻轉的餘地；老實講每位候選人都有長處和短處，沒有人是圓滿的，所以看未來怎麼從事競選活動，他相信侯仍有很好的機會能當選，人民對侯的期待還是很高的，大家希望平安而已，希望國民黨執政，副手人選方面侯會作最佳選擇，他沒意見。