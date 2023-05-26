我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密西西比州11歲非裔男孩打911求助 竟反遭上門員警開槍

被誣中國間諜 天普華裔教授郗小星獲准控FBI

民進黨指多次合影詐騙主嫌 侯友宜：拜託快查我

台灣新聞組／台北26日電
民進黨指新北市長侯友宜與亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松有多張合照。對此，侯友宜表示「歡迎民進黨趕快查」。圖為侯友宜（左）25日出席「適性生涯技藝領航表揚活動」，一名獲獎學生帶著過去和侯友宜的合照，送給侯友宜表達感謝。（記者林澔一／攝影）
民進黨指新北市長侯友宜與亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松有多張合照。對此，侯友宜表示「歡迎民進黨趕快查」。圖為侯友宜（左）25日出席「適性生涯技藝領航表揚活動」，一名獲獎學生帶著過去和侯友宜的合照，送給侯友宜表達感謝。（記者林澔一／攝影）

民進黨立委陳歐珀捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙案退選，民進黨反指新北市長侯友宜與亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松有多張合照。對此，侯友宜昨表示，「這個人我完全沒有印象」，歡迎民進黨趕快查。侯也強力回擊指民進黨主席賴清德「零信賴」，黑金無法掃除，奢談守護台灣？

本報系聯合報報導，針對民進黨指侯與亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松有多張合照。侯說，「這個人我完全沒有印象」，歡迎民進黨趕快好好查他跟秦啟松是什麼關係，「現在司法單位在你們手裡，拜託你們趕快查」。

侯也說，民進黨反貪腐、反黑金，陸陸續續講了七年，七年來貪腐、黑金有減少嗎？不管是擔任副總統、行政院長的賴清德說，七年後要用高標準檢驗民進黨，「請教這七年過了，你檢驗好了嗎、看到沒有？陳歐珀im.B查清楚了沒？」

侯友宜認為，查清楚就要趕快告訴全國民眾，七年過了黑金愈來愈多，貪腐愈來愈多，如何讓人民對政府相信？侯友宜批賴清徳是零信賴，沒有信賴，既然讓黑金都沒辦法好好掃除，黑金沒除要怎麼顧台灣？

台北中國時報報導，民進黨行政官員與民代被爆與im.B詐團相關主嫌多有來往後，綠營近日也翻出侯友宜、國民黨立委羅明才與秦啟松曾有團體照。民進黨發言人張志豪回敬「黑金、詐騙，才是國民黨的DNA」，他並喊話國民黨主席朱立倫應出面說明，是否要為羅明才背書？侯友宜也應主動說明。

侯友宜說，im.B提供車子、房子給政治上有權力的人，尤其又牽扯到詐騙集團，陳歐珀事件值得大家深思，希望政府趕快把事件釐清。

對於張志豪指名要侯友宜說明羅明才與秦啟松的關係，近侯人士指出，民進黨不思檢討自己的黑金與腐敗問題，任何事都無限上綱到侯友宜身上，是為求轉移焦點，無的放矢。

羅明才則表示，2016年11月5日他受友人邀請出席亞太國際集團的活動，印象中是在亞太國際集團辦公室舉行的公開活動，絕非私人招待所，且是受主辦單位拜託而致詞，當時並不知這家公司在行詐騙，絕無所謂幫詐騙集團背書。

民進黨 侯友宜 詐騙集團

上一則

藍智庫提核二三延役 親侯人士：核三未除役可討論

下一則

im.B主嫌被通緝4次 藍委：照樣和綠高官吃飯「真有辦法」

延伸閱讀

侯友宜批詐騙猖獗、政黑掛鉤 藍智庫建議恢復特偵組

侯友宜批詐騙猖獗、政黑掛鉤 藍智庫建議恢復特偵組
冷眼集／輕放陳歐珀 打臉賴清德的高標準

冷眼集／輕放陳歐珀 打臉賴清德的高標準
侯友宜爭中間票 副手尋覓「知識藍」 柯志恩被點名

侯友宜爭中間票 副手尋覓「知識藍」 柯志恩被點名
侯友宜副手？管中閔：沒意願參選 妄人可休矣

侯友宜副手？管中閔：沒意願參選 妄人可休矣

熱門新聞

台中5億高中生家庭關係圖。(製圖/聯合新聞網)

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

2023-05-20 10:13
賴男從父親繼承5億元房產。圖／律師提供

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

2023-05-19 15:12
日月潭纜車分為四種顏色，其中綠色車廂是地板透明的水晶車廂。（取材自臉書）

情侶「空中口愛」被清楚拍下 遊樂區：纜車是透明的

2023-05-18 19:43
台灣跆拳道選手李東憲參加韓國全州2023年狀元運動會獲得銅牌，現場秀出五星旗。(取自微博)

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

2023-05-20 09:12
台灣民眾在紐約遭到攻擊，保全卻直接讓對方離開。（取材自TilTok）

台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了

2023-05-21 20:42
台中一名18歲高中生在登記結婚2小時後墜樓死亡，他的母親（中）在律師許哲維（右）、台中市議員賴順仁陪同下，指控高中生的結婚對象涉嫌謀財害命。（記者余采瀅／攝影）

台5億高中生離奇死 律師列10點剖析：不可能已繼承遺產

2023-05-19 21:05

超人氣

更多 >
這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物

這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物
亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年
行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕

行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕
快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵

快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵
絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？

絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？