民進黨指多次合影詐騙主嫌 侯友宜：拜託快查我

民進黨指新北市長侯友宜與亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松有多張合照。對此，侯友宜表示「歡迎民進黨趕快查」。圖為侯友宜（左）25日出席「適性生涯技藝領航表揚活動」，一名獲獎學生帶著過去和侯友宜的合照，送給侯友宜表達感謝。（記者林澔一／攝影）

民進黨 立委陳歐珀捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙案退選，民進黨反指新北市長侯友宜 與亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松有多張合照。對此，侯友宜昨表示，「這個人我完全沒有印象」，歡迎民進黨趕快查。侯也強力回擊指民進黨主席賴清德「零信賴」，黑金無法掃除，奢談守護台灣？

本報系聯合報報導，針對民進黨指侯與亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松有多張合照。侯說，「這個人我完全沒有印象」，歡迎民進黨趕快好好查他跟秦啟松是什麼關係，「現在司法單位在你們手裡，拜託你們趕快查」。

侯也說，民進黨反貪腐、反黑金，陸陸續續講了七年，七年來貪腐、黑金有減少嗎？不管是擔任副總統、行政院長的賴清德說，七年後要用高標準檢驗民進黨，「請教這七年過了，你檢驗好了嗎、看到沒有？陳歐珀im.B查清楚了沒？」

侯友宜認為，查清楚就要趕快告訴全國民眾，七年過了黑金愈來愈多，貪腐愈來愈多，如何讓人民對政府相信？侯友宜批賴清徳是零信賴，沒有信賴，既然讓黑金都沒辦法好好掃除，黑金沒除要怎麼顧台灣？

台北中國時報報導，民進黨行政官員與民代被爆與im.B詐團相關主嫌多有來往後，綠營近日也翻出侯友宜、國民黨立委羅明才與秦啟松曾有團體照。民進黨發言人張志豪回敬「黑金、詐騙，才是國民黨的DNA」，他並喊話國民黨主席朱立倫應出面說明，是否要為羅明才背書？侯友宜也應主動說明。

侯友宜說，im.B提供車子、房子給政治上有權力的人，尤其又牽扯到詐騙集團 ，陳歐珀事件值得大家深思，希望政府趕快把事件釐清。

對於張志豪指名要侯友宜說明羅明才與秦啟松的關係，近侯人士指出，民進黨不思檢討自己的黑金與腐敗問題，任何事都無限上綱到侯友宜身上，是為求轉移焦點，無的放矢。

羅明才則表示，2016年11月5日他受友人邀請出席亞太國際集團的活動，印象中是在亞太國際集團辦公室舉行的公開活動，絕非私人招待所，且是受主辦單位拜託而致詞，當時並不知這家公司在行詐騙，絕無所謂幫詐騙集團背書。