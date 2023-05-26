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新聞評論／從童子賢到郭正亮 看民進黨「真難容」

聯合報社論
民進黨前立委郭正亮。(截自「亮點交鋒」YouTube頻道)
民進黨前立委郭正亮。(截自「亮點交鋒」YouTube頻道)

曾任民進黨文宣部主任及不分區立委的學者郭正亮，因遭同志向民進黨台北市黨部告發他破壞黨譽，要求開除其黨籍。郭正亮隨即發表聲明，早一步退黨。郭正亮近年來在電視上臧否時事，尖銳而不失公正，民進黨卻指責他以不實言論抹黑栽贓。對此，郭正亮已無意爭辯，僅以「道不同不相為謀」之聲明表達心跡。

擁有耶魯大學政治學博士的郭正亮，在政論節目上談的多半是台灣地位與國際時勢，因兩岸主張和當道不同，和台派落差更大，被綠營視為眼中釘。民進黨自詡民主進步，每年言論自由日都要向「堅持百分之百言論自由」的鄭南榕致意；如今，對言論自由標準卻大打折扣。賴清德更強調「台灣要做自己的主人」，千萬不要用虛假消息，「利用言論自由破壞言論自由」。以此標準，民進黨的言論自由只限「台派」專享，不同立場的意見則須受到節制。民進黨內早已是一言堂，綠委在國會也越來越乖巧靜默，言論百花齊放的日子早已不再。

民進黨執政，不僅對黨內要求立場齊一，對黨外更是一片肅殺。身兼民進黨智庫「新境界文教基金會」副董事長的和碩董事長童子賢近日接受專訪時稱，「非核」已非第一要務，現在「非碳」才是第一要務。他主張，要重新排列發電來源的黃金組合以減少碳排，若能重啟核一和核二，不僅可減少碳排，也能降低電價。他直言，如果不談核能，台灣有80％的能源都在燃燒二氧化碳，這是台灣目前的處境。

坦承自己也是「反核文青」的童子賢說，核能就像是19世紀末的電力一樣，被妖魔化了；但隨著電的使用越來越普及，民眾才被教育原來「電」不可怕。今天的核能，也是類似處境。童子賢這席話其實並無高論，但直指民進黨痛處，結果他次日出席公開場合，便絕口不再提「核能」，只提「某一種能源」，說減碳要有黃金比例。如果連童子賢都突然轉口，民進黨怎可能有誠實面對能源政策真相的勇氣？

可怕的不是核能不能談，而是連童子賢這樣受民進黨器重的民營企業家，都可能因「政治不正確」而避談能源問題；試問，日後還有誰敢對民進黨說真話？民進黨執政7年，社會輿論愈發褊狹單一，媒體遭到收編控制，民進黨內意見則更純化，偶有不同主張的言論，不是遭到圍攻便是送黨紀處理，連立委都難倖免。這種不容異己的政黨，郭正亮當然待不下去。

政治、政策只問黨意也就罷了，民進黨執政後，「打假」是它「維持社會安定」的第一要務，警方動輒將反對意見視為「假訊息」，甚至登門「查水表」，連大學教授都要心生恐懼。為了勝選，民進黨用公帑動員網軍不遺餘力，玩過頭了，政府發言人因造假而下台，卻又從後門進來照領高薪。這種只顧政權「維穩」，不問青紅皂白打壓言論的舉措，與對岸的習政權相比，恐怕只剩小巫與大巫之別了。更有甚者，政府透過ＮＣＣ操控電視頻道，不為當道所喜的電視台便判死下架，吹捧保皇的電視台則擠進熱門頻道。當人們打開電視，一片綠色言論撲面而來；如此濁汙的空氣，民進黨還好意思談珍惜民主、維護自由？

賴清德最近造勢，無時無刻都在大談民主；但若連黨內微薄的不同聲音都容不下，如何期待民進黨能讓人民暢所欲言？貴如童子賢，資深如郭正亮，都不能暢所欲言，老百姓難道只能遵循「老舍茶館」貼紙「莫談國事」的智慧，以求明哲保身？台灣真要變成那樣嗎？(轉載自聯合報社論)

和碩董事長童子賢。(本報資料照片)
和碩董事長童子賢。(本報資料照片)

民進黨 賴清德 耶魯大學

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