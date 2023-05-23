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2024大選 綠：按既有步調 藍：我們起步晚 白：三腳督確立

記者丘采薇、張睿廷、歐陽良盈／台北23日電
2024總統大選藍綠白提名人確定，分別為民進黨主席賴清德(左起)、新北市長侯友宜以及民眾黨主席柯文哲，最新明調顯示呈現三強鼎立態勢。(本報資料照片)
2024總統大選藍綠白提名人確定，分別為民進黨主席賴清德(左起)、新北市長侯友宜以及民眾黨主席柯文哲，最新明調顯示呈現三強鼎立態勢。(本報資料照片)

根據本報系聯合報最新民調，在藍綠白「三腳督」戰局中，民進黨總統參選人賴清德支持度最高，領先國民黨總統參選人侯友宜及民眾黨總統參選人柯文哲。賴清德競選總部發言人郭雅慧昨天表示，任何民調都會參考，競選團隊在接下來的選戰會持續按照既有步調，認真聽人民的聲音，努力解決人民問題，並維護台灣最大利益。

對比4月底聯合報民調，侯友宜最新民調下滑5個百分點。侯陣營對民調數字指出，「我們算是起步最晚的」，直到17日才塵埃落定；但現在仍為時不晚，面對三角拉鋸，不能大意，也不會輕忽，只能急起直追、整合、請益。

侯幕僚表示，不管現階段支持與否、不管什麼立場，都會努力地「去找回每一個人」，爭取每一張票，並會適時地推出可行、與民眾有關的「政策牛肉」，真正去解決百姓面臨的問題。

柯文哲辦公室發言人陳智菡表示，民調不能看單次，而是要看趨勢，柯文哲的民調數個月來穩定上升，目前已經確定三足鼎立，另外，許多網路上做的街訪，柯文哲的領先幅度更遠遠超兩位對手；柯文哲會繼續用政策、理念，強化與另外兩位參選人的差異，向全台人民展現他的決心與能力。

民調 柯文哲 賴清德

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