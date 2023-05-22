新聞評論／政治承諾成堆跳票 大小姐準備下車了

談執政七年，蔡英文總統表示，許多問題不是兩任總統任期就可解決，同時像氣候變遷等等議題，也將是每一任領導人會遇到的問題。(記者曾原信／攝影)

2016年，人民選擇了蔡英文 。蔡英文對這些選票唯一的解讀是，人民所期待的只有四個字：解決問題；她承諾，要為年輕人打造一個更好的國家。不過，七年來，蔡英文沒有解決問題，因為蔡政府本身就是最大問題；蔡英文也沒有打造出一個更好的國家，她讓台灣成為世界最危險的地方，並為年輕人留下一個茫然不知未來的國家。

七年逆浪顛簸，蔡總統道歉了，為的是她政見之外的缺蛋問題；至於政治承諾成堆成堆跳票，人民期待一項一項破滅，她絲毫無愧。經濟民生、社會安全、公平正義、維持現狀、擴展外交，許多政見成了空頭支票 ，她面不改色地說，「未來的政府可以持續地做」；即使年輕人關注的住宅問題從未解決、社宅嚴重落後，彷彿也無關跳票，她只提醒未來政府：「下一階段仍需持續解決」。

或許不必懷疑蔡總統曾想為年輕人打造更好國家的熱情，因為2016年正是造浪的覺青把她推上浪頭；2020年大幅提高的青年投票率，更把她推上歷史得票高峰。但如今青年選票卻可能成為民進黨的最大破口。因為蔡總統的青年政策，除延長學貸和撒幣補貼外，居住、就業和創業全都跳票。尤其是居住正義，人民給了蔡總統七年時間解決問題，但她用房市三箭射垮青年世代後，現在才告訴年輕人「還有相當長的路要走」，而大小姐準備下車了。

問題是，蔡政府不但卸責，還落井下石，把青年失業、低薪、住房難都怪罪青年。副總統賴清德 蒙眼以「房價在降」安慰買不起房的青年，主管住宅政策的內政部長林右昌，則檢討年輕人沒規畫，想買好地點的高價房子；掌管青年低薪、失業率的勞動部政次李俊俋，除教北部工作青年到嘉義買房外，更指責高達七成青年從事服務業，才造成薪資高不起來。蔡政府把青年困境連同產業失衡與住房問題的沉痾，全部甩鍋青年；而年輕人被蔡總統用後即丟，還必須延役上戰場！

其實豈止青年政策與住宅政策跳票，蔡總統說要解決低薪過勞的所有勞動政見，不是跳票就是沒落實，勞保年金改革更是擺爛；她要解決產業五缺（缺水、缺電、缺地、缺工、缺才），則已擴大成為影響基層民生的七缺（加上缺蛋、缺藥）。此外，蔡總統說要發展資安產業，結果讓全台民眾個資在網路裸奔；她說要發展生醫科技產業，原來是擋疫苗、扶高端；她更宣揚綠電成果，人民卻只看到毀環境、養黑金和擴大缺電危機。

蔡總統誓言實現公平正義與社會和解，其實是顛倒歷史、撕裂社會、追殺在野，成為大小東廠的濫觴。她也說要打造團結、效率、務實的民主，結果打造了箝制新聞自由的ＮＣＣ。她總是說歡迎兩岸交流，但陸委會仍以兩岸協商卡著兩岸觀光；她也答應妥善處理兩岸關係，結果是解放軍機常態擾台，台灣成為軍火庫和刺蝟島。她更說要讓台灣走向世界、世界走進台灣，結果連丟九個邦交國，只讓台灣走向美國抗中前線，而當美國政客走進台灣，也帶來軍演。

蔡總統跳票紀錄「罄竹難書」。蔡政府當然不難製造大內宣來掩蓋失能失政，更不難動員網軍側翼來防堵社會批評，但是人民的選票終究會說話。蔡總統想著2024以後就不是她的事了，民眾卻還須承擔她的失政苦果走很長的路。或許蔡總統唯一兌現的承諾，是她連任時的這段話：請所有的國人同胞做好準備，因為接下來，還有各種考驗和難關在等著我們。