遭藍綠邊緣化 柯：我突圍能力很強

民眾黨總統參選人柯文哲(右)21日出席「大學姐」林筱淇新書發表會，問林：「要不要參選台中市的區域立委？」(記者邱德祥／攝影)

台灣民眾黨主席柯文哲 昨天說，藍綠現在的選戰策略就是把柯文哲邊緣化，確保政治版圖，然後兩黨繼續分贓，「不過他們要小心，柯文哲的突圍能力很強」。

柯文哲昨出席在政壇被暱稱為「大學姐」、台中市前影視發展基金會執行長林筱淇新書發表，接受媒體訪問時回應相關時事議題。針對賴清德 日前表示，民主自由不是國民黨 DNA，柯說50年前，民主、自由當然不是國民黨的DNA，當時是黨國體制，但經過這麼多年演化，現在搞不好慢慢有了，只是演化到什麼程度還要討論。

針對他與侯友宜分別喊出當選後將到立法院國情報告，被民進黨總統參選人賴清德質疑要求總統「備詢」有違憲政制度，他說國情報告和立委質詢不一樣「這個我知道」，但可把它當成政見。他還說，民進黨立法院黨團總召柯建銘在2012年就曾要求前總統馬英九到立法院國情報告。

前幕僚林筱淇舉辦新書發表會，柯文哲坦言民眾黨缺乏區域立委候選人，問林筱淇有無意願參選台中市的區域立委，不過還是要看個人意願，「我們私底下再談一談」。

柯文哲認為，林筱淇最大的特色是論述，因為她曾經兩度擔任競選辦公室的主要發言人，所以論述一定沒有問題，不過擔任發言人是一回事，選舉很大的層面，還是要看個人的意願，自己沒有辦法強迫別人要去選舉。