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侯友宜誓師演說砲火全開：當選總統 到立院國情報告

台灣新聞組／台北21日電
國民黨總統參選人侯友宜（右）發表參選演說砲火全開，痛批民進黨執政貪腐黑金。(記者林俊良／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜（右）發表參選演說砲火全開，痛批民進黨執政貪腐黑金。(記者林俊良／攝影)

國民黨總統參選人侯友宜昨天發表參選演說砲火全開，痛批民進黨執政貪腐黑金，最缺的就是「好好做事」；針對對手賴清德稱明年大選是「民主與專制的選擇」，侯友宜強調，賴清德說錯了，民主在台灣深化40年，已經是人民的DNA，「2024是團結與分裂的抉擇」，民進黨用「愛不愛台灣」，是在分化撕裂大家所愛的台灣。

國民黨昨在黨中央舉行誓師大會，藍營執政縣市首長全數到場。侯友宜表示，大家開玩笑說他是「好好做事GPT」，但民進黨連好好做事都做不到，最欠的就是好好做事，高房價、低薪是年輕人最大的痛，非核家園和綠電都跳票、企業五缺、人民缺蛋、疫情危急時缺疫苗，民進黨說要打黑金，但越打越多；說要反貪腐，卻掛鉤越深，一人得道雞犬升天，有關係就是沒關係，甚至接受詐騙集團金錢；他呼籲民進黨，「如果做不到就政黨輪替，讓侯友宜來好好做事。」

侯友宜也承諾，若當選總統，會依憲法到立法院做國情報告，接受全民監督。他昨晚參加網路節目「董事長開講」時，被問到賴清德指民主自由不是國民黨的DNA，侯以閩南語說「太扯了吧」，政黨輪替已幾十年，自由民主DNA就在台灣人心裡，哪有分什麼政黨？還反問台下觀眾「沒有民主自由DNA的舉手？」讓台下笑成一片。

侯友宜說，民進黨用「愛不愛台灣」二分法撕裂台灣，奪取政治利益，為國家帶來災難；倡議兩岸對話、交流的人，常被貼上「中共同路人」標籤，他會團結台灣，執政者眼中應不分藍色綠色白色，只有中華民國國旗顏色，國家只有一個 ，叫中華民國。

侯友宜表示，他是菜市場長大的孩子，從刑警做到市長，參選總統只有團結中華民國一個目的，更要繁榮國家，不要用愛不愛台灣來操弄，製造更多對立。侯友宜說，他知道台灣優勢是什麼，也看到一些嚴重阻礙台灣發展的事，大家有本錢都當作沒看到，不只國家競爭力嚴重衰退，也可能陷入存亡危機。

侯友宜也對兩岸議題發聲，指中國大陸的統一模式要強加在台灣身上，就台灣主流民意來說，多數人無法接受；任何執政黨都要讓中華民國有能力阻擋各種壓力，自我提升到讓對方沒有能力發動戰爭。

侯友宜 民進黨 中華民國

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