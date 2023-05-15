綠退讓 三級機關首長任用擬雙軌僅觀光署過關

行政院組改有意推動部分三級機關首長，改為常任文官與政治任命的雙軌制。(本報資料照片)

行政院推動六部會組織改造，其中擬新增設四個三級機關首長可採常務及政務雙軌制，遭在野批評破壞文官體制，相關草案陸續通過初審，交付黨團協商。朝野日前經協商後，民進黨 立院黨團讓步，同意雙軌制僅保留交通部觀光 署，其餘三個署長改為事務官，不採雙軌制。

依相關組織法草案，經濟部的產業發展署、能源署、中小及新創企業署，還有交通部觀光署，署長任用可採雙軌制。行政院人事行政總處表示，雙軌制的設計是為因應部分機關業務特殊需要所為，盼能引進專業人才進入公部門。不過，在野黨立委質疑，此舉是為增加政治酬庸職位、破壞文官體制，「愈組改，政務官愈多」。

民進黨團總召柯建銘說，經朝野協商討論，決議除了交通部觀光署保留雙軌制，其餘經濟部產業發展署、能源署、中小及新創企業署則改為事務官，不採雙軌制。

柯建銘說，部分單位基於專業人才需求採雙軌制，增加用人彈性，這是有需要才做的調整，像環境部毒物及化學物質局組改草案本來要採政務任用，後改為常務任用。他強調，採用常務、政務任用有相關規定，有時因應需求採雙軌制，像馬政府時期，健保署、空勤總隊就是政務任用，這是基於專業考量所做調整，文官任用制度仍然延續對文官鼓勵。

國民黨 團總召曾銘宗說，國民黨在協商過程清楚表達，常任文官是中華民國政治體制非常穩定的制度，不受政黨輪替影響，若讓三級機關首長雙軌制，常任文官最高只能當到副署長，不僅阻礙文官升遷制度，也打擊士氣。

曾銘宗說，雖說雙軌制並非就一定用政務官，但民進黨執政以來，不看專業只考慮政黨利益，對於他們是否會任用常任文官，國民黨沒信心，所以堅持反對。他也舉例，過去經濟部和交通部的部長及政務、常務次長，全是優秀的常任文官出身，柯建銘在協商當場也對此表達認同。

不過，曾銘宗說，觀光署部分，民進黨認為需要國際性、民間行銷的人才挹注，基於提振觀光等理由，希望引入民間人才試試看，最後國民黨也不再堅持。

民眾黨立委張其祿說，樂見執政黨懸崖勒馬，往好的方向前進。時代力量立委陳椒華說，政治派任的三級首長，為了討好政黨的不當政策，可能凌駕專業之上，除非有什麼特殊事由，否則三級機關首長仍應維持常任文官制比較妥當。