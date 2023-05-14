侯一路贏兩位數 民調：侯友宜領先郭台銘12.7個百分點

國民黨2024總統提名之爭進入最後關鍵，新北市長侯友宜（右二）與鴻海創辦人郭台銘（左二）雙方隔海互別苗頭。（本報資料照片）

國民黨將在17日確定總統徵召人選，台灣民意基金會昨天公布最新民調 指出，新北市長侯友宜 支持度42.1%、鴻海集團創辦人郭台銘 支持度29.4%，雙方差距高達12.7個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，最後關頭，郭台銘若想超前侯友宜，只能彎道超車。

民調細項顯示，42.1%支持侯友宜，29.4%支持郭台銘，8.8%尚未決定，17.8%沒意見，1.9%不知道、拒答。游盈隆表示，與上個月相比，侯友宜支持度下降2.8個百分點，郭台銘下降1.9個百分點，再從最近四個月侯郭民意支持度的比較可以看出，雙方差距在縮小中，但侯自始至終皆維持兩位數領先。

游盈隆分析，從年齡層看，除了45歲到54歲郭台銘小幅領先外，其他年齡層都是侯友宜不同程度領先的狀態；從職業背景看，郭台銘除在自營商／企業主方面領先侯3.4個百分點外，其他均落後。從地理區位看，郭台銘在台北市和桃竹苗兩地有明顯的顯先，在新北市和雲嘉南有巨幅落後，其他包括中彰投、高屏澎、基宜花東金馬分別有9到15個百分點落後。

該調查由游盈隆負責問卷設計、報告撰寫；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。