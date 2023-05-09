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獨派批選罷法修法粗糙 扁自稱「偽記者」旁聽

台灣新聞組／台北9日電
前總統陳水扁（中）8日出席新台灣國策智庫舉辦的研討會，坐在記者席旁聽。(記者余承翰／攝影)
前總統陳水扁（中）8日出席新台灣國策智庫舉辦的研討會，坐在記者席旁聽。(記者余承翰／攝影)

立法院內政委員會日前初審通過選罷法部分條文修正草案，其中對於曾犯洗錢防制法經有罪判決確定者，終身不得參選的修法內容未達共識，相關條文均保留，仍需經朝野協商。陳水扁上周前往總統府、行政院及立法院等多個中央機關請願，批評修法草案恐有不符合比例原則的違憲爭議，茲事體大。昨天上午，獨派色彩濃厚的「新台灣國策智庫」舉行選罷法修法爭議研討會，扁也到場旁聽，坐在記者席。

陳水扁表示，他是來上課、充電，聽聽法界前輩的高見，是另類的「記者」，「拜託各位有牌照的記者不要問我這個偽記者。」

但研討會結束後，陳水扁仍到會場中與其他與談人合照。

民進黨高雄市議員陳致中犯洗錢罪遭判刑定讞，若依行政院版公職人員選舉罷免法修正草案，恐終身喪失參政權，其父前總統陳水扁近期北上請願引發關注。立法院內政委員會今天將協商公職人員選罷法及總統副總統選罷法修正草案，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，有關選罷法的修法按照程序進行就好。

柯建銘表示，如果朝野協商沒辦法達成共識，就會交由立法院長游錫堃召集協商，「反正這個案子總是會到院長那邊協商，按照程序走就可以了」。

民進黨立委、立院內政委員會召委莊瑞雄昨天也出席研討會。他表示，曾詢問內政部修法的標準，內政部稱要與總統副總統選罷法規定一致。他認為，村里長跟總統的選舉門檻不應該一樣，且洗錢樣態實在太多，例如有人只是被騙當老闆的人頭帳戶，即使輕判也永不得參選，有違比例原則，非常不合理。

國民黨傅崐萁可以選立委、當立委，陳致中以後不能選里長，輕重之間大家覺得很奇怪。」莊瑞雄說，該項修法今天協商，目前還沒有定論，各黨都有意見。

國民黨團總召曾銘宗則說，今天是內政委員會的協商，尚未到朝野黨團協商階段，因此國民黨團不會定調。民眾黨主席柯文哲表示「法就一致性，判什麼刑、褫奪公權多久，就照那樣處理就好。」他說，特別把某幾個罪名規定終身不得參政，「如果這樣的話，那更生人協會是做什麼用的？」選罷法不該因人設事，或為了一時的政治表態去動國家法律的基本精神。

陳水扁 國民黨 民進黨

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