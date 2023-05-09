新聞評論／「綠軍更生」產業 多少不堪聞問黑幕

美國軍火商訪台前夕，總統府副秘書長黃重諺大談「軍工股上漲」。(本報資料照片)

美國軍火商訪台前夕，總統府副秘書長黃重諺大談「軍工股上漲」事件，讓人聯想起蔡政府在疫情 期間最愛「防疫國家隊」的提法。蔡政府執政後，打著「進步」旗號圖利特定產業和廠商，事例不勝枚舉，其中又以綠能 、軍火、都更、生技四個「綠、軍、更、生」產業最受矚目。這些產業四處可見「綠色企業」插旗，軍工股話題應非個案。

蔡總統上任後力推風電及光電的「綠能」發展，幾年下來，各地都傳出一些黑幕。從風場分配、電價審議到工程採購，圖利特定廠商的情事時有所聞。近來知名的台南學甲八八槍擊案，槍擊案主謀和槍手皆供稱與民進黨 前中執委郭再欽的光電工程糾紛有關；而前台南市經發局長陳凱凌涉貪，也與大肆推動光電的利益交換有關。

「綠能換鈔票」的行徑，遠不止於此。由藍轉綠的前政務委員鄭永金，其家族2019年成立能源公司，事隔一年，即由「國民黨黨產變綠產」的「中興電工」以廿餘倍價格收購。再如，綠委賴品妤之父親賴勁麟的「雲豹能源」，跨足風電、光電，成為綠能界的當紅炸子雞，堪稱「綠色奇蹟」。

在「抗中保台」大旗下，軍工產業也悄悄成為賺錢「金雞母」。發展國防產業自有必要，但蔡政府的動機及做法則大有商榷餘地。台灣欠缺軍工產業的關鍵技術，要發展相關產業多半得靠技轉、代工；這就意味著商機掌控在政府手上，主政者要讓誰賺大錢，誰就能鴻圖大展。

最近美國軍火商在台尋找「無人機合作對象」時，即不乏長期虧損、經營不佳的民間企業雀屏中選。幕後原因，只因該企業董事長曾在民進黨政府任官，與綠營關係密切。同一企業竟還能打敗漢翔，獲得經濟部的「無人機整合」合約。這種「綠色企業綠營救」的模式，幾如「慶富案」翻版。

比起綠能、軍工產業，都市更新背後牽涉的利益更大更直接。民進黨過去訴求「居住正義」，但一落到都更，最大的獲利者卻非小民，而是土地開發商和建商，尤其是與綠營關係良好的業者。國民黨立委王鴻薇近日踢爆的「合庫資產管理顧問公司」董事長蔡見興的相關弊案，只是冰山一角。

都更可以讓「廢地變黃金」，如同點石成金。民進黨長期執政的高雄市，即一再被爆是「親綠企業」獵地的主要目標，包括親綠媒體大亨都是其中要角。由公股行庫提供金援，民進黨政府提供決策支持，讓都更商機一本萬利，也難怪綠色企業趨之若鶩。

自宇昌案後，外界即知蔡總統對生技產業情有獨鍾。藉由三年前疫情之便，蔡政府全力鼓吹所謂「防疫國家隊」；但三年過去，除讓高端等少數業者賺得盆滿缽滿，生技業非但未能扎根茁壯，反而留下「政府擋疫苗」、「高端奇蹟」、「小吃店賣快篩」等荒唐笑話。更印證蔡政府炒短線、走捷徑，到頭來只是特定業者受惠的政策，反讓整體產業受創。

蔡政府的「綠、軍、更、生」四大產業，都打著「進步價值」的幌子，實際卻圖利特定企業，尤其綠色企業。但一味追求速成及近利的結果，卻無助產業健康發展，反因政商掛鉤留下禍害。民進黨的「政商利益共同體」越穩固，社會正義越蕩然無存，台灣下一階段的產業火車頭則杳無蹤跡。

蔡總統七年前當選後，曾稱「綠色是門好生意」。當時她指的是環保產業，但幾年過去，「綠色」確成了一門好生意，卻只關乎政黨顏色。諸多官商勾串的黑幕，只能期待政黨輪替，才有公諸於世的一天。