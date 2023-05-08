我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「撞死了一隻羊」藏族知名導演萬瑪才旦逝世 享年53歲

金山房價跌幅冠灣區 專家樂觀：預測春季反彈

新聞眼／郭台銘想複製韓流拚勝 侯友宜已潛艇航向大選

記者 張睿廷
鴻海創辦人郭台銘爭取代表藍軍出戰2024總總大選門票，他7日晚在高雄鳳山辦造勢晚會，現場氣氛沸騰。（記者劉學聖／攝影）
鴻海創辦人郭台銘爭取代表藍軍出戰2024總總大選門票，他7日晚在高雄鳳山辦造勢晚會，現場氣氛沸騰。（記者劉學聖／攝影）

鴻海創辦人郭台銘接連舉辦造勢活動，爭取國民黨徵召參選總統，似想複製高雄前市長韓國瑜的韓流旋風；新北市長侯友宜反倒忙著安內攘外、發表國政看法。郭還在拚「黨內初選」，侯已望向更遠的總統大選，雙方戰略截然不同。

郭台銘4月初宣布爭取國民黨提名選總統，一個月來動作頻頻，拜會藍營人士、掃街拜廟拜票，7日晚起一連辦四場萬人造勢活動，首場選在高雄鳳山，似想複製韓流旋風，快速製造「郭粉」。

郭台銘向國民黨道歉、與鎭瀾宮董事長顏清標合照、發言暴衝等，皆可看出郭的心急如焚，他憂慮的原因有三，首先，國民黨徵召在即，但初選機制不明，須全力一搏；其二，郭不是國民黨員，尚有黨籍問題待解；第三，現階段藍營內部多認為侯友宜還是最佳總統參選人。

郭台銘想「放大絕」，短期內爭取最多民眾支持，形成宛如韓流的「郭董旋風」，但郭台銘畢竟不是韓國瑜，難以完全複製韓流經驗，反而可能顧此失彼，適得其反，還不如發揮既有的優勢，讓國人看到未來的經濟前景，應更有說服力。

相較郭台銘，侯友宜像潛水艇，實力很少完全浮出檯面，面對初選處變不驚，不辦造勢大會，連參拜宮廟碰到負責人批評郭台銘，還會阻止對方，以免破壞團結；侯也多次協調黨內立委初選化解衝突，默默展現母雞高度，卻也趁勢布局。

郭台銘全力衝刺拚出線，侯友宜正為黨內立委初選協商，雙方戰法大不同；但也唯有鬥而不破，藍營人選確定後才能團結合作，對抗民進黨總統參選人賴清德。

郭台銘 國民黨 侯友宜

上一則

數位身分證中止 10億公帑恐全民埋單 在野黨究責

下一則

郭台銘鳳山造勢湧2萬人 高喊：政府不做的 阿銘來做

延伸閱讀

藍徵召侯傳生變 朱：不要有無謂揣測 郭：對自己有信心

藍徵召侯傳生變 朱：不要有無謂揣測 郭：對自己有信心
新聞眼／兩強對撞 朱侯郭別成國民黨罪人

新聞眼／兩強對撞 朱侯郭別成國民黨罪人
「理想豐滿 現實骨感」侯友宜批蔡2025非核家園：完全做不到

「理想豐滿 現實骨感」侯友宜批蔡2025非核家園：完全做不到
搭侯選總統？郭台銘：對自己有信心 百姓選擇有智慧

搭侯選總統？郭台銘：對自己有信心 百姓選擇有智慧

熱門新聞

鋼鐵媽陳嘉齡照顧腦麻兒小比近20年，曾接獲詐騙集團來電謊稱綁架，讓她覺得很無言又好笑。圖／翻攝自臉書「小比跑旅雜記」

台灣鋼鐵媽照顧腦麻兒20年 詐團騙不下去…丟下這句話

2023-05-01 13:36
來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷（Alex Shorey），上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，目前已返澳接受治療。 圖／翻攝畫面

不願讓他離台？澳洲交換生中毒 女密友坦承買老鼠藥

2023-05-05 14:57
星宇航空昨日本航班接連出狀況，甚至造成旅客在航廈過夜。（翻攝自PTT）

星宇航空遇怪風 讓旅客睡航廈「滿地睡袋」畫面曝光

2023-05-06 20:06
連男引誘少女拍裸照，又偷拍性交影片，遭判4年4月徒刑。圖／本報資料照片

他引誘小女友拍裸照、偷拍性愛過程還po推特 判了

2023-05-02 18:31
郭台銘。（記者曾學仁／攝影）

郭台銘批林書豪「回台打球沒唱國歌」網友：美國國歌？

2023-05-04 14:17
田姓女子帶著幼子私會周姓男子，大膽提議車震，兒子就放前座自己玩遊戲，結果夫妻關係以離婚收場，還被法院判賠前夫50萬元（示意圖，與事件人物無關）。（記者陳俊智／攝影）

已婚婦私會情郎車震 大膽提議：把兒丟前座 讓他自己玩

2023-05-03 02:27

超人氣

更多 >
孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV
中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了

中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了
牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了
海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎
德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞

德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞