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參選總統 柯文哲已派人領表 不想聽藍白合

記者歐陽良盈／台北3日電
民眾黨主席柯文哲2日出席政大學生會活動，向現場學生發表演講。（記者胡經周／攝影）
民眾黨主席柯文哲2日出席政大學生會活動，向現場學生發表演講。（記者胡經周／攝影）

民眾黨主席柯文哲昨晚出席政治大學學生會四大政黨論壇活動。學生問，若當選總統，短期內想做的三件事為何？柯文哲回答，解決內部和諧、建立廉能政府、當領導人要「無情無義」。

柯文哲辦公室發言人陳智菡昨天代柯文哲到民眾黨中央黨部領表，她表示，柯文哲預計5月8日前親自到中央黨部登記參選，5月20日參選記者會中，柯將說明參選理由、政見和理念，記者會地點請大家拭目以待，「對台灣是個有意義的地方」。

政大學生會舉辦的政黨論壇活動，邀請四黨代表參加，昨晚是柯文哲，5月4日為時代力量黨主席王婉諭，5月9日是國民黨秘書長黃健庭，5月16日為民進黨主席賴清德

柯文哲說，台灣馬上要解決的問題是內部和諧，內部和解才有辦法處理跟中國的關係。第二是廉能政府，這沒什麼困難，決心而已。第三，當領導人最重要的是要無情無義，因為領導人是法律的象徵，必須公平，「要有情有義，國家不會進步，一定要無情無義」。

柯文哲提到，政治有世俗一面，但他有他的理念；一百年前蔣渭水發起新文化運動，他常告訴自己，現在在做的就是一百年前蔣渭水沒有完成的命運；不管執政或選舉，要把它當成改變社會文化的運動，去闡述理念。

「所以，最近講藍白合、下架民進黨，我都不太想聽。」柯說，下架民進黨然後呢？好像只是權力再分配而已，要有理念，而不僅是政黨輪替就能改變政治文化。

柯文哲 民進黨 賴清德

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