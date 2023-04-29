台北地檢署傳喚高虹安 偵訊6小時請回
台北地檢署偵辦新竹市長高虹安擔任立委期間涉嫌詐領助理費案，在檢察長林邦樑將調升最高檢檢察官後立刻「動」了起來。北檢昨天傳喚高虹安，這是繼去年12月檢調發動搜索約談後，二度傳喚高到案說明，檢方同時一併就資策會專利涉背信案訊問，高遭偵訊近6小時後請回，離去時不發一語。
由於國民黨前立委顏寬恒涉嫌竊佔國土及詐領助理費案遭中檢火速起訴，高虹安助理費案備受矚目，對未來其新竹市長之路影響不小。據了解，隨著林邦樑的異動，北檢昨天一次傳喚高虹安訊問兩大案，被視為就近來檢察官偵查所得，向高進行最後確認，代表全案即將偵結。
北檢去年12月首度搜索當時高虹安的國會辦公室，約談其前男友李忠庭及數名助理，高虹安被依貪汙罪60萬元台幣（約2萬美元）交保。高虹安被控詐領助理費部分，她否認有用人頭詐領助理薪資，表示所有公積金都是助理自願上繳。
後來有人向媒體提供高虹安國會助理薪資內帳，揭露她疑似以高薪低報、浮報加班費及將公積金挪為私用三種方式涉及貪汙。檢方二度約談的重點之一，就是針對浮報加班費部分加以釐清。
至於資策會專利背信案，資策會表示，此部分在專利法上涉及背信罪，民事部分則涉及債務不履行。
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