台北地檢署傳喚高虹安 偵訊6小時請回

經過六小時偵訊後，新竹市長高虹安（右二）28日晚步出台北地檢署。(記者許正宏／攝影)

台北地檢署偵辦新竹市長高虹安擔任立委期間涉嫌詐領助理費案，在檢察長林邦樑將調升最高檢檢察官 後立刻「動」了起來。北檢昨天傳喚高虹安，這是繼去年12月檢調發動搜索約談後，二度傳喚高到案說明，檢方同時一併就資策會專利涉背信案訊問，高遭偵訊近6小時後請回，離去時不發一語。

由於國民黨 前立委顏寬恒涉嫌竊佔國土及詐領助理費案遭中檢火速起訴，高虹安助理費案備受矚目，對未來其新竹市長之路影響不小。據了解，隨著林邦樑的異動，北檢昨天一次傳喚高虹安訊問兩大案，被視為就近來檢察官偵查所得，向高進行最後確認，代表全案即將偵結。

北檢去年12月首度搜索當時高虹安的國會辦公室，約談其前男友李忠庭及數名助理，高虹安被依貪汙罪60萬元台幣（約2萬美元）交保。高虹安被控詐領助理費部分，她否認有用人頭詐領助理薪資，表示所有公積金都是助理自願上繳。

後來有人向媒體提供高虹安國會助理薪資內帳，揭露她疑似以高薪低報、浮報加班費及將公積金挪為私用三種方式涉及貪汙。檢方二度約談的重點之一，就是針對浮報加班費部分加以釐清。

至於資策會專利背信案，資策會表示，此部分在專利法上涉及背信罪，民事部分則涉及債務不履行。