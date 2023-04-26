黑白集／學舌蔡英文、拜登金句 賴清德的九官鳥戲路

賴清德以固執著稱，但為了選總統，他的國族認同有如七彩霓虹燈閃爍輪轉。（本報資料照片）

民進黨主席賴清德 以固執著稱，但為了選總統，他的國族認同有如檳榔攤七彩霓虹燈閃爍輪轉。從務實台獨，到追隨蔡總統借殼中華民國，最近又學辜寬敏稱兩岸是兄弟之邦。網民驚呼，提名不到一個月，就呼應「兩岸一家親」，這算「賴習共識」嗎？

賴清德深受「疑賴論」困擾，故而積極學舌華府。他把大選定位成「民主與專制的抉擇」，抄襲拜登 美中關係談話。美國財長葉倫稱世界夠大足容美中共存，賴神跟抄造句，聲稱台灣海峽很寬，可容台灣與中國發展。

習近平 曾說太平洋夠大，容得下中美。葉倫為改善兩國關係，刻意套用習語錄。賴清德以為學舌美國爸爸，即能討歡心，結果吞了專制中國的口水。看來，「讀稿姬」比九官鳥懂得藏拙。

都說民進黨擅長選舉人設，候選人擴展戲路吸引中間選票，其實選民看到的是演技拙劣的說謊家。馬英九談兩岸憲法一中，賴清德指揮黨中央反嗆「我們是台灣人，不是中國人」，卻又自稱兩岸是兄弟。他人格多重，好意思批國民黨精神分裂？

賴清德談兩岸，剪貼蔡英文、拜登與習近平金句，連柯文哲「五個互相」也抄好抄滿。論述補漏般不講邏輯，無非是對台獨路線心虛，又胸無定見。他雖熟背各種台詞，卻只會模仿，演閣揆已屬勉強，遑論扛起領導人角色。