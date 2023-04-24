新聞眼／非綠變純藍 侯友宜整合在野挑戰多

新北市長侯友宜（右）整合藍營仍有待努力，未來挑戰仍多。（本報資料照片）

北台區域發展平台原預計由八縣市首長合體，營造團結氣勢，新竹市長高虹安、苗栗縣長鍾東錦「因故」缺席。據了解，先前新北市府和各縣市長幕僚跟首長敲定行程，高、鍾卻在行前一晚變卦，侯市府措手不及。

新北市長侯友宜 甫出訪新加坡，不僅會見副總理黃循財，也傳出可能密會總理李顯龍；返台隨即以地主身分主持北台區域發展平台會議，兩個行程「無縫接軌」，事先應經過縝密安排，要讓結束訪星的侯政治聲望再上一層樓。結果出席的縣市長面對記者詢問以沉默和微笑回應，未出現眾星拱月政治效應；高虹安、鍾東錦又缺席，美中不足。

據悉，高虹安的出席意願一直游移不定，先前新北市府曾透過幕僚會敲行程，好不容易確定八位縣市首長都會出席，不料22日鴻海創辦人郭台銘 才在新竹縣辦座談，22日晚高虹安就忽然變卦，改由副手代打，讓會師「非綠」陣線成了「純藍」縣市的集結，本來要加分，最後卻不如人意。

高虹安身為郭台銘子弟兵，最後選擇缺席，並不意外；而鍾東錦當初因為國民黨「排黑條款」被拒於門外，而以無黨籍身分參選，選前也獲得台北市前市長柯文哲 奧援，兩人多次合體，鍾東錦的缺席也有跡可循。

今年2月台中市長盧秀燕推動的中部區域治理平台成立大會中，高虹安、鍾東錦都到場。新竹縣長楊文科還主動說，盧站出來登高一呼，大家都加入平台，希望她能向北向南向東部連結，「妳確實是不錯的人選」，被視為拱盧選總統，但面對侯友宜，楊文科除了比讚，沒有進一步的支持動作。

三縣市長對侯、盧不同調，顯示侯整合藍營仍有待努力，更別說還可能受郭台銘、柯文哲影響的非綠勢力牽動，未來挑戰仍多。