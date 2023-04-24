黑白集／肅槍甩鍋 陳建仁貧錯嘴

新北市日前連發生2起槍擊案，行政院長陳建仁今表示希望新北市政府負起責任。國民黨立法院黨團總召曾銘宗質疑，陳建仁此說法像「看好戲」心態。（記者黃義書／攝影）

新北市長侯友宜 訪新加坡 拚國際視野，不料其間新北發生兩起槍擊 案，主要是黑幫紛爭。侯友宜跨海指示掃黑，遭綠營批是作秀。閣揆陳建仁也不甘寂寞，點名「希望新北市負起責任」；此舉，立馬挨批中央甩鍋地方。陳建仁次日改口，要求警政署要與地方好好合作，做好掃黑肅槍。

侯友宜是國民黨頭號總統大選角逐者，綠營逮住機會，當然要大做文章全力攻擊。但陳建仁身為行政院長，也來參一咖，就攪渾了這池水。治安敗壞、幫派猖狂、黑槍泛濫，是全台各地的問題，中央倒說得彷彿自己毫無責任。現在，抓到兩個案子就猛批侯友宜；但台南發生八八槍擊案時，民進黨何以諱莫如深，大氣也不敢吭？

所幸，陳建仁回過神來，還記得行政院有個警政署。但是，內政部長林右昌知道警政署在自己轄下嗎？若不知道，徐國勇的金句，倒能提醒他一下。去年警政署長陳家欽含恨下台時，指責徐國勇介入警界人事；徐國勇答稱「笑死人了，權力是我的，我喬什麼人事！」看到沒有，警界人事權在中央，但地方一出事，責任就往下推，這就是蔡政府的最強本事。

別忘了中央還有個法務部。蔡清祥上月主持全國檢察長業務座談，強調國安、掃黑、緝毒、打詐為「護國四大方針」；但他掃到哪兒去了？陳建仁先問問林右昌和蔡清祥吧！