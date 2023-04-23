侯友宜、郭台銘徵召戰開打 藍委：拖越久越不利整合

國民黨 布局總統大選，侯友宜 與郭台銘 的徵召大戰開打。多數國民黨立委認為，應盡速徵勝選機會較大的侯友宜，如果徵召時程拖越久，恐讓侯、郭雙方的支持者歧見更擴大，不利於未來藍軍整合；也有藍委說，不論黨最後徵召誰，沒被徵召者一定要「服輸」，團結共赴2024。

本報系聯合報報導，國民黨主席朱立倫昨受訪時強調，總統競選提名作業並沒有拖延，反而比過去幾屆早，會按照既定的期程繼續努力，提名過程當中也要團結凝聚一切可以團結的力量，化解一切可以化解的敵人，盡最大的努力讓大家可以團結，努力讓主要參選人獲得最多的支持，成為最強最好的候選人。

國民黨立委謝衣鳯表示，基層支持者很焦慮，希望黨能盡速徵召，她認為侯友宜在許多方面都是最能替國民黨加分的人選，也能提振立委選戰以及基層支持者士氣。

謝衣鳯也表示，侯友宜和郭台銘應該「競而不爭」，但如果徵召時間再拉長，侯友宜、郭台銘的支持者間可能歧見擴大、競爭更激烈，不利於藍軍的團結整合。

國民黨立委李德維說，侯友宜服公職幾十年，為民眾做事是侯從政的初衷，雖然外界現在對徵召仍有各種揣測，「但侯是條漢子，該做的絕不會推辭」。至於郭台銘，李德維說，「隔行如隔山」，郭台銘或許在企業界是霸主，但政治工作需面面俱到，要選舉的人最小，不選的最大，「郭台銘團隊可能還沒有體會到」。

國民黨立委李貴敏說，爭取總統大位，侯友宜已展現出捨我其誰的態度，對藍營與支持者來講，侯此舉彷彿給支持者吃了定心丸。

有國民黨立委私下表示，雖然黨中央徵召作業仍在進行中，「但大家都知道情勢已經很清楚」，郭台銘日前喊出「請給我30天，我給你台灣新藍圖」，黨內勢必也得尊重郭台銘的競選意願與動作。現在就讓侯、郭各自爭取支持，但最重要的是，不論黨最後徵召誰，沒被徵召者一定要「服輸」。

至於媒體追問，郭台銘自認為是最強的人選，現在正努力經營中南部，被喻為拔樁侯友宜的勢力，朱立倫強調「不要自己造成困擾，也絕對不要長他之氣滅自己威風」。