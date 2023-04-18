新聞評論／泛藍陣容華麗 最怕互相掣肘彼此削弱

2024總統大選泛藍陣營人才濟濟，就等國民黨主席朱立倫掀開最後底牌。（本報資料照片）

2024大選開戰，民進黨總統參選人賴清德迅即就位，好整以暇看著藍營「網內互打」。新北市長侯友宜 勇於承擔、鴻海創辦人郭台銘 放低身段，但在國民黨 主席朱立倫掀開最後底牌前，任何表態都只能算是個人意見，同志仍須努力。

較於2020總統大選，泛藍陣營2024更顯得人才濟濟，目前檯面上至少出現八位總統級「潛在人選」的排列組合，包括侯友宜、郭台銘、朱立倫、中廣董事長趙少康、高雄市前市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、孫文學校總校長張亞中、監察院前院長王建煊。藍營陣容華麗，除百里侯背景的「北侯、南韓、中燕子」，還有首富、黨魁、聖人、媒體金童、統派大師。泛藍軍看似戰將如雲，最怕的是，可能互相掣肘彼此削弱。

侯友宜聲勢最為浩大，全台跨縣市都有人支持連署；拱郭派最近也加強聲量，國民黨立委陳玉珍毫不掩飾力挺郭台銘，還呼籲侯留下來發展新北市。韓粉則各自集結，挺韓大將陳清茂將在岡山舉辦挺韓造勢活動，要求國民黨中央將韓國瑜納入內參民調。盧秀燕雖然再三表明不參選2024，但基層及民代「挺燕」聲音不絕於耳。趙少康、張亞中、王建煊也沒有閒著；更遑論，還有民眾黨主席柯文哲來勢洶洶。

國民黨現況就像一座山丘插滿八大門派的旗幟，少林、武當、峨眉等各有千秋。外傳黨中央徵召時程可能拖到6月，朱立倫遲未宣布徵召日期、內參民調辦法，「卡侯」、「侯Ｘ配」、「郭朱配」等論調滿天飛，泛藍宛如國民黨版「八王之亂」。

侯友宜日前出席國民黨中常會，與會的藍營縣市長有志一同身著白衣造勢，朱立倫和侯友宜牽手高喊團結。國民黨秘書長黃健庭一度劇透說，「現在黨內態勢非常明顯，大家最有共識的就是侯友宜了」，讓外界解讀黨中央已拍板定案。但黃健庭稍後補充說，國民黨的總統提名作業分為三階段，侯友宜是第一階段整合黨內的共識，郭台銘是第二階段整合泛藍的共識，第三階段則要整合柯文哲等非綠陣營。

換言之，侯友宜要代表國民黨參選總統，可能還要「過三關」。侯目前通過第一關只是起手式，接下來的第二、第三階段更困難，必須等到郭、柯都沒意見或走完整合程序，其他人民調未勝過侯友宜，侯才能當上「非綠聯盟」的總統候選人。但若藍營一路內戰到6月，加上綠軍見縫插針，不論是侯友宜或郭台銘若在初選帶著遍體鱗傷出線，最後還能保持居高不下的聲望嗎？

郭台銘頻頻出招，一開始強勢回歸「等國民黨一個辦法」，但民調不見起色。郭沉潛訪美後刻意放低身段再出招，不僅為四年前退出國民黨展現八秒鐘90度鞠躬道歉，也允諾初選若落敗將全力挺侯。郭台銘鎖定侯友宜為黨內假想敵，營造「郭侯對決」氣氛，逼得侯友宜「類表態」，從「勇於承擔、接受挑戰」到最近「做好準備、隨時上場」，正面迎戰2024議題。不難想見，國民黨若無法妥善整合侯、郭，結局將是火車對撞。

眼見賴清德一步到位，國民黨基層「藍色憂鬱」近乎炸鍋，總統「母雞」未定，立委「小雞」剉咧等（意指憂心等待）。事實上，2024通關密語不是民調，而是團結。但國民黨向來內鬥內行，一旦分裂就是四分五裂、覆巢之下無完卵，不像民進黨斷尾能求生，具有修復能力。2020殷鑑不遠，初選出線並非真正的勝利，明年1月總統大選落幕，能笑到最後的才是贏家。