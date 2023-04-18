護國神山魔咒？設廠問題在人禍

民進黨大內宣說，台灣有兩座「護國神山」，一是台積電 ，二是高端疫苗 。台積電歷經風雨，仍巍然不動；高端未等疫情結束，已成笑話一場。最近台積電在高雄設廠，再傳可能生變，震撼業界。難道被稱為護國神山的，都有魔咒？

問題其實不在魔咒，而是蔡政府政治化操作使然。只要按部就班發展，台灣疫苗產業原大有可為；但蔡政府獨厚高端揠苗助長，疫苗國家隊反成鏡花水月。第二護國神山的慘劇，問題在人禍。

台積電的發展壯大，蔡政府並無貢獻，卻把它當成政治工具來用。赴美設廠，或許迫於國際政治形勢，不得不然。但去年選前台積電高雄新廠動工，蔡政府大肆宣傳；桃園龍潭擴廠，則由行政院「官宣」，動機皆非純為經濟發展。

台積電是民營企業，又是上市公司，其投資 擴廠原自有其判斷。到高雄設廠生變，表面上是國際景氣影響；但除了市場因素，高雄水電供應不繼又旱象嚴重，台積電難道能落入與民生爭水的境地？蔡政府不改善台灣基本投資環境，卻把自己和台積電「綑綁銷售」，不僅對企業和投資人不公，更是騙票。

無法保護先進製程根留台灣，又把它當作政治籌碼，蔡政府真的把台積電當護國神山嗎？說穿了，綠營政治操作才是護國神山的人禍根源。台積電、選民和買房者，都是受害人。（轉載自聯合報）