費鴻泰控意圖使人不當選 徐巧芯：歡迎提告

藍營北市立委初選「費芯大戰」激烈。(本報資料照片)

國民黨 北市立委初選「費芯大戰」愈打愈烈，立委費鴻泰昨天指控議員徐巧芯的文宣「徐巧芯當立委、費鴻泰做部長」，意圖使人不當選。徐巧芯反擊，文宣4月1日就發出，為何費當時沒意見，等到電話民調 才拿出來扭曲？明明是正面訴求卻被「警告」，她感遺憾，若真是意圖使人不當選，歡迎費提告，絕對禁得起檢驗、可受公評。

國民黨第一階段初選，電話民調今天完成，22日將進行3成黨員投票 。費鴻泰昨天表示，現在正值初選民調階段，對手以「費鴻泰當部長」大打宣傳戰，就是有意圖使人不當選，他堅持黨內乾淨選舉，呼籲「團結、共好，國民黨要贏得2024政權。」

徐巧芯昨天反擊，費鴻泰稱「有人在發意圖使人不當選」的文件，甚至用很重的字眼對她批判，身為初選競選的對手，鄭重提出3點聲明，首先，這是一分正式競選文宣，上面都有她簽名，絕非黑函。

徐巧芯也說，文宣內容「我支持徐巧芯當立委、費鴻泰做部長，松信雙贏，戰力加倍，並肩打贏2024、力拚重返執政」，是她的主張，也是不少選民對選區的期待。她呼籲民調期間、選戰最後關頭，希望彼此應保持正面的選舉，不要亂發脾氣，要保持君子之爭的風度，團結對外。

另外，國民黨第二階段初選昨起第一天登記，先前表態參選的國安會前副秘書長楊永明已登記參選大安區立委初選；前議員羅智強先領表，同樣爭取大安區初選的議員鍾沛君預計今天上午前往市黨部登記。

至於內湖南港選區，除了游淑慧、李彥秀預計今天登記，以五屆連任的北市議員闕枚莎則透露正在承擔與承諾間天人交戰，請大家給她幾天思考的時間。

對於國民黨港湖初選會是李彥秀、游淑慧兩強對決？還是李、游、闕枚莎三姝之爭？闕枚莎說，「有更多必須衡量的地方，也希望在這個過程中，讓自己的政黨為難最少，而且在這個過程中進步茁壯，而不是分裂，親痛仇快。」