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評蔡英文、馬英九出訪 賴清德：走兩條不同的路

台灣新聞組／台北17日電
副總統賴清德16日出席宜蘭縣信賴台灣之友會成立大會，賴清德表示要跨進未來、迎向世界，就必須選擇蔡英文的路。（記者陳正興／攝影）
副總統賴清德16日出席宜蘭縣信賴台灣之友會成立大會，賴清德表示要跨進未來、迎向世界，就必須選擇蔡英文的路。（記者陳正興／攝影）

副總統賴清德昨天表示，台灣目前的關鍵是選擇正確的道路，上月蔡英文總統出訪、前總統馬英九赴中，恰恰顯示台灣兩條不同的道路，馬英九走回過去、找回一中框架，只會走向被中國統一的結局；蔡總統看見未來、走向世界，是台灣應該要走的路。

賴清德已獲民進黨中執會通過提名參選總統，「信賴台灣之友會」第二個縣市分會昨在宜蘭成立，賴清德親自授旗、頒發感謝狀，近千名支持者手揮會旗高呼「凍蒜」。

民間發起的「信賴台灣之友會」在全國接續成立，繼15及16日台南、宜蘭分會成立之後，據悉，接下來29日將在高雄登場，賴也將到場授旗。此外，屏東縣前縣長潘孟安日前在台南「信賴台灣之友會」成立大會時，被賴清德以「總幹事」介紹出場，據了解，未來競選總部及黨中央將合併作業，打破2020選舉各自為政的狀態。

賴清德昨天說，和平絕不是接受「一個中國」，馬英九赴中尋求和平只是一種屈就，「暫時表面的和平不是真正的和平」，如果妥協有效，香港也不會落入今天的狀況，台灣必須堅持反侵略的立場，才能真正得到和平。

蔡英文總統昨出席「新台馬輪首航典禮」致詞表示，「新台馬輪」讓馬祖鄉親回家的路更舒適方便，也將帶動馬祖觀光旅遊發展。

對於兩岸重啟觀光恐生變數，行政院長陳建仁說，兩岸間來往希望能夠和平對等推動，疫後條例特別擴大國際觀光客來台訪問的相關方案，3月底觀光客已達100萬人次，超過目標，希望今年達到600萬人次。

賴清德 觀光 馬英九

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