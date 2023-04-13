朱立倫早決定徵召侯友宜?最快5月初宣布

國民黨公布第一波立委提名，台中市長盧秀燕（左起）、新北市長侯友宜、黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政一起展現團結氣勢。(記者胡經周／攝影)

國民黨 中常會昨天公布第一批立委提名 參選人，身為提名委員的新北市長侯友宜 出席背書。侯友宜與黨主席朱立倫比肩而立，幾位藍營執政縣市長與黨務高層站在兩旁，黨中央形同替侯出征2024總統選戰搭舞台暖身。據了解，徵召侯友宜正式出場的時間已經不遠，最快就在5月初。

國民黨在3月22日中常會中拍板，2024總統候選人提名，確定採徵召，但由於朱立倫從未親口證實自己不參選，因此，包含「拉韓卡侯」、「郭朱配」等各種陰謀論從未停止。對於相關傳聞，國民黨多次澄清，但仍無法停止外界質疑，迫使朱立倫一度親上火線，駁斥相關說法是造謠中傷，還批評這樣惡毒心胸的人應要共同譴責。

有國民黨高層表示，早在國民黨宣布採徵召模式隔天，朱立倫就在新北市議會當著侯友宜的面，大讚侯友宜是國民黨是最強母雞，其實就已經確認，國民黨當然是要徵召侯友宜；只不過，朱立倫深知，要打贏2024這一仗，團結非綠陣營是先決條件，因此才會說，「黨有責任，幫我們主要的候選人排除障礙。」

國民黨高層說，朱立倫所說的排除障礙，當然是其他非綠中有意參選的人士。高層也透露，其實在國民黨宣布採徵召模式後第3天，朱立倫就已經對幾位黨內高層表示，要徵召的對象就是侯友宜，在場的高層也都支持認同；但朱立倫也在思考，徵召過程中，要如何與鴻海創辦人郭台銘及民眾黨主席柯文哲團結整合。

朱立倫近期公開發言，也印證了這樣的方向。朱立倫說，他經過所有的縣市長、立委、黨內先進的徵詢，現在黨內是非常一致，「我們當然是完全準備好了」。不過，朱立倫也說，不能只靠國民黨，還必須要能夠團結泛藍、非綠的朋友，適當時機就宣布徵召。

藍營高層也說，其實朱侯兩人早有一定的默契，並且保持良好的溝通，都認為提名節奏不需要被民進黨的進度牽著走，至少要等新北市議會第一會期在26日的市長施政報告完成後，才能徵召侯友宜，以降低民進黨的攻擊。高層也表示，徵召侯友宜還要視整合非綠陣營的情況而定，如果順利，最快就在5月初。

不過，由於內部徵召啟動，所以黨中央目前就是在「清理戰場」，徵召提名侯、郭誰出線，黨中央表示，將透過內部綜合評估後找出會贏的人選。